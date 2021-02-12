Последнее индо-китайское предупреждение

Плацдарм для мирового господства

В начале февраля Китай представил обновленное законодательство, призванное ограничить монополию китайских техногигантов на внутреннем рынке. Как сообщает Bloomberg, для принятия новых антимонопольных норм правительству Си Цзиньпина понадобилось всего три месяца.

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Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) заявила, что новые правила, регулирующие обмен персональными данными пользователей и формирование альянсов, вступают в силу немедленно. Представители ведомства также подчеркнули, что их усилия направлены на создание справедливой и конкурентной рыночной среды. По мнению экспертов действия правительства направлены на то, чтобы максимально быстро пресечь доминирование Alibaba и Tencent, вытесняющих более мелких конкурентов.

При этом шаги по регулированию собственных цифровых монополий могут являться частью глобального плана китайских властей по превращению Поднебесной в лидирующую мировую ИТ-державу. Об этом заявили сразу несколько экспертов, опрошенных американским каналом CNBC.

«Под всем этим, я думаю, Китай понимает, что, если он собирается стать технологической сверхдержавой ... ему придется заложить прочную нормативную основу», – предположила партнер пекинской консалтинговой компании Trivium China Кендра Шефер, отметившая, что наибольшее значение имеют изменения в области обработки персональных данных. Она подчеркнула, что создание такого «правового фундамента» является основополагающим шагом, благодаря которому Китай сможет развиваться значительно быстрее.

В свою очередь, соучредитель консалтинговой компании Horizon Advisory Эмили де Лабрюйер считает, что ужесточение позиции Пекина по отношению к крупнейшим китайским ИТ-компаниям, не означает его стремления ограничить их влияние на мировой арене. «Транснациональные технологические корпорации, безусловно, являются инструментами силы, которые Китай использует для глобального распространения своего влияния. Это не изменится», – заявила она, отметив, что Пекин вряд ли пойдет в регулировании бигтеха по пути Вашингтона, взявшего курс на разделение цифровых гигантов.

Своих не бросаем

Антимонопольная политика Индии, не меньше Китая заинтересованной в развитии собственной ИТ-индустрии, направлена на защиту локального рынка от американского влияния. Это стремление поддерживают и сами индийские разработчики. Как сообщает The Times of India, группа местных стартапов и венчурных инвесторов объединила свои силы в борьбе против Google и Facebook, создав фонд Atmanirbhar Digital India Foundation (ADIF). Эта организация также намерена оказывать регуляторам и правительству страны консультационную поддержку по совершенствованию нормативно-правовой базы, необходимой для дальнейшего роста цифровой экономики.

«Наша цель – представлять индийские технологические компании, чтобы помочь им в создании устойчивой и благоприятной деловой среды. Мы считаем, что всем индийским технологическим компаниям пора объединиться, чтобы защитить широкие интересы отрасли и работать над созданием равных условий», – сказал генеральный секретарь ADIF Аджай Дейта.

Основной предпосылкой для создания Фонда стало решение Google взимать с индийских приложений 30%-ую комиссию. Планы ИТ-гиганта уже попали в поле зрение властей, а Комиссией по конкуренции Индии (CCI) было начато антимонопольное расследование. Ситуация осложняется тем, что Google и Facebook рассматривают Индию как одно из приоритетных направлений развития своего бизнеса.

В целом, проблемы индийского правительства, связанные с регулированием иностранных онлайн-платформ, не отличаются от российских или европейских, и одним из наиболее острых вопросов является отказ глобальных интернет-площадок удалять деструктивный контент и следовать другим требованиям локального законодательства. Как сообщает Al-Jazeera, министр информационных технологий Рави Шанкар Прасад отметил на заседании Парламента, что Twitter, Facebook, LinkedIn и WhatsApp «могут работать в Индии, только если они будут играть по правилам Индии».

«Twitter может свободно формулировать свои собственные правила и рекомендации, но индийские законы, принятые парламентом Индии, должны соблюдаться независимо от собственных правил и руководств Twitter», – подчеркнул он.