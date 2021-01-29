«Законодательство РФ в регулировании IT-сферы лишь приближается к западному»

— Прошлый год выдался весьма насыщенным, особенно в регулировании российского сегмента интернета и финтеха. С чем это связано и какие главные изменения вы бы выделили?

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— Очевидно, что пандемия ускорила развитие интернета и технологий, в том числе связанных с финтехом. Безусловно, у этих процессов есть плюсы, но стоит прямо говорить и о минусах. Так, по информации МВД, в России в 2020 году увеличилось количество преступлений с использованием интернета - в сравнении с 2019 годом оно выросло на 91%. Подобная картина просматривается и в мире в целом.

В итоге законодателям разных стран пришлось принимать меры, связанные с защитой своих граждан и бизнеса. Как результат - активизировалось законотворческая деятельность, связанная с регулированием социальных сетей, большого ретейла, а также IT-компаний, которые занимают доминирующее положение на рынке. Например, Google, Amazon, Facebook и других.

Россия же не осталась в стороне от мирового тренда.

Мы все в прошлом году и в начале этого года стали свидетелями того, как соцсети превратились из средства для общения и взаимодействия пользователей, в инструмент целенаправленного (с помощью рекомендательных алгоритмов и таргетинга, модерации контента) влияния на общественное мнение. Все наблюдали, как социальные сети иногда допускают нарушения основополагающих прав граждан, блокируя аккаунты знаменитых деятелей из разных отраслей или политиков.

Пожалуй, самый яркий пример – это Трамп. Но подобные события происходили и в отношении российских пользователей, СМИ и других компаний.

Происходящие события и стали причиной того, что наши законодатели подготовили законы, которые регулируют работу социальных сетей, вводят ответственность за цензуру в отношении российских СМИ и политиков.

— Можно ли говорить об ужесточении регулирования? Насколько российское законодательство в сфере интернета жёстче зарубежного?

Если сопоставлять с тем, что у нас было ранее – можно говорить об определённом ужесточении, сравнивать с опытом других стран – наша страна идёт по схожему пути с ведущими юрисдикциями.

Если же посмотреть на российское и зарубежное законодательства с точки зрения ответственности, то отечественное сейчас лишь подтягивается в этом вопросе. Например, Google навязывал производителям смартфонов предустановку своего программного обеспечения — и за это Европейская комиссия оштрафовала его на 4,34 млрд евро . В России за аналогичное правонарушение Google был в итоге оштрафован, на 438 млн рублей. Таким образом, Штрафы не соизмеримы.

— А само стремление регулировать... Какие события международной повестки на это влияют?

— Наша страна старается учитывать глобальные экономические и политические тренды, а они складываются, в первую очередь, из событий в США и Европе. Вспомните, например, заокеанские новости с мая прошлого года – Twitter начал отмечать сообщения президента Трампа как недостоверные, а последний в открытую начал бороться с крупнейшими соцсетями и подписал исполнительный указ «о предотвращении онлайн-цензуры». Планировалось изменить статью 230 закона о приличиях в области коммуникации, она освобождает соцсети от ответственности за контент пользователей, но даёт им право модерации. Чем это закончилось? Тотальной внеправовой цензурой в отношении Трампа и республиканского контента в целом.

Параллельно с этим усилилось антимонопольное преследование интернет-платформ как в самих США (где вообще в Конгрессе предложили принудительно разделить бигтех и завели ряд антимонопольных дел), так и в Европейском союзе. Обострились и вопросы, связанные с пользовательскими персональными данными, а также регулирования цифровых платформ в целом.

А что происходило в России? Бигтех начал маркировать аккаунты государственных СМИ, ограничивать доступ к разному контенту, пользователям. То есть по сути – американские корпорации и их политика перешагнула национальные границы. Изменения в российском законодательстве соответствуют глобальным трендам.

— Какие еще изменения в регулировании российского сегмента интернета нужны? Чего в этом смысле можно ожидать от 2021 года?

— Необходимо ввести обязанность открывать дочерние предприятия, либо представительства глобальных IT-компаний на территории России. Наличие российского юрлица демонстрирует, что компания соблюдает российское законодательство, несет определённые расходы и платит налоги. При его отсутствии становится непрозрачным процесс налогообложения. Кроме того, иностранная компания получает необоснованное конкурентное преимущество перед теми, кто официально ведет бизнес в РФ, так как в отличие от последних не несёт расходы на офис, локализацию персональных данных, работу с пользователями и пр.

Стоит законодательно закрепить возможность осуществления отдельных видов деятельности на российском IT-рынке только при условии партнерства с российскими компаниями. Например, депутат Горелкин уже внес подобный законопроект, он касается деятельности аудиовизуальных сервисов. Зачем это надо? С 1 января в силу вступил закон о налоговом манёвре для IT-отрасли. Уже осуществляются и другие меры поддержки со стороны государства, готовится новый пакет мер, который затронет напрямую и АВС. Законопроект, который критикуется отраслью, ведь в том числе предлагает не допустить ситуации, когда деньги, направленные на поддержку отрасли, в итоге уйдут за границу в виде дивидендов иностранным бенефициарам российского онлайн-кинотеатра.

Ну и если IT-гиганты и дальше не будут исполнять российское законодательство, то можно рассмотреть еще дополнительные технологические стимулы и даже экономические – ограничение на размещение рекламы. Так, при неисполнении российского законодательства в части оплаты штрафа, может быть введен, например, временный запрет на использование этих площадок для рекламы.

— Есть разные мнения — от полного неприятия контроля интернета до одобрения активной роли властей в плане регулирования. Какая позиция ближе вам? Стоит ли регулировать сеть или нужно, напротив, абстрагироваться?

— Я бы здесь придерживался золотой середины. Например, государство обязано защищать собственных граждан - пользователей. Если они страдают, их права нарушают, то законодатели и государство однозначно должны вмешиваться и восстанавливать справедливость.

У любого цивилизованного государства есть и обязанности по ограждению граждан от противоправной и деструктивной информации: рекламы наркотических средств, контента, пропагандирующего экстремизм, терроризм, насилие. Факт в том, что сегодня в России есть не так много правовых инструментов для того, чтобы бороться с транснациональными IT-компаниями. Соответственно законодатель ликвидирует существующие пробелы, чтобы государство имело возможность эффективно работать, исполнять свои конституционные обязанности при этом находясь в правовом поле.

Бизнес также может страдать от действий бигтеха. Например, стартапы, которые хотели бы присутствовать на аналогичных рынках, где представлен Google, имеют очевидные трудности в развитии. Этот техногигант уже не раз был уличен в том, что злоупотребляет своим доминирующим положением, например, приоритезирует сервисы своей экосистемы в ущерб продуктам конкурентов. А это ограничивает развитие более дешевых или более качественных сервисов.

Многие интернет-компании недовольны и тем, что самые востребованные и популярные маркетплейсы, контролируемые несколькими IT-гигантами, берут непрозрачную и необоснованную комиссию в размере 30%. В таких обстоятельствах бизнес тоже нуждается в защите.

Яркий пример из российской практики. Когда штрафовали Facebook и Twitter государство осознало, что штрафы юридически можно накладывать сколько угодно, но фактически же взыскать невозможно, так как у интернет-платформ нет юридического лица, представительства в России. Соответственно, с кого взыскивать штраф, на что в случае чего накладывать аресты, для того чтобы получить этот штраф? Ведь рассчитывать на добрую волю Facebook и Twitter, как показывает практика, практически не приходится.