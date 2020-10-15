Жалобы и доносы: PlayStation будет прослушивать голосовой чат

Очередное обновление под номером 8.0 для PlayStation 4 очень удивило пользователей — после него на экранах появилось уведомление о том, что Sony будет записывать сообщения голосового чата в целях модерации, сообщает портал The Verge.

Юзеры пожаловались на странное предупреждение вскоре после установки апдейта.

Not only did sony break every ps4 due to how bad the update was, they're even recording us #PS4 pic.twitter.com/006eQznRdf — Mini (@_Minii17) October 14, 2020

Изначально в описании обновления эта функция не упоминалась. Позднее Сид Шуман, старший директор по коммуникациям Sony, прояснил ситуацию в официальном блоге компании.

«В рамках этого обновления пользователи увидят уведомление о том, что групповые голосовые чаты могут записываться. Эта функция, которая будет доступна на PS5 после запуска, позволит пользователям записывать голосовые сообщения и отправлять их модераторам на проверку. Всплывающее окно, которое вы теперь видите на PS4, предупреждает о том, что собеседник может отправить эти записи со своей консоли PS5 в Sony», — заявил Шуман.

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Таким образом, теперь для того, чтобы попасть в голосовой групповой чат, пользователь должен дать свое согласие на запись его сообщений.

После официального старта продаж PlayStation 5 каждый владелец консоли нового поколения сможет отправить запись своего диалога модераторам Sony, если посчитает поведение оппонента оскорбительным или заподозрит его в недобросовестности.

Эта функция будет доступна только пользователям PS5, но жалобы можно будет подавать и на владельцев консолей предыдущего поколения. Впрочем, игроки остались не впечатлены тем, что теперь они получили возможность «настучать» на другого геймера, так как их больше озаботил вопрос собственной приватности. Запись голосовых сообщений и их хранение где бы то ни было делает их привлекательной мишенью для хакеров и других мошенников. Кроме того, некоторые пользователи Twitter обратили внимание на то, что новая политика Sony противоречит Общему регламенту по защите данных в Евросоюзе, запрещающем записывать разговоры несовершеннолетних. Пока компания не дала комментарий касательно того, как она собирается соответствовать европейскому законодательству.

Ранее другие компании Кремниевой долины были замечены в случаях записи разговоров своих клиентов без их согласия.

Первыми в прослушивании голосовых команд, которые пользователи отдают смарт-помощнику, признался Google в 2019 году. Причиной для этого стала утечка около тысячи аудиозаписей, которые хранила «корпорация добра». Представители компании заявили, что прослушивание проводится исключительно ради улучшения качества обслуживания клиентов. Собранные данные должны были помочь голосовому помощнику Google Assistant лучше понимать людей, говорящих на разных языках и с разными акцентами. Если бы утечки сообщений не произошло, то Google так бы и не призналась в тайной прослушке голосовых команд без ведома пользователей.

Позже выяснилось, что социальная сеть Facebook также нанимала подрядчиков, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей Facebook Messenger.

При этом в пресс-службе компании утверждают, что они занимались сбором данных лишь тех пользователей, которые дали на это согласие. Однако в пользовательском соглашении возможность сбора личной информации не прописана.

Предполагается, что Facebook решила отказаться от записи личных разговоров и их расшифровки после того, как на Apple подали в суд из-за прослушки голосовых запросов для ассистента Siri. Иск на Apple подал резидент калифорнийского Сан-Хосе, который утверждает, что компания нарушила действующий в штате закон, который запрещает записывать разговоры без согласия участников.

Компания так же, как и Google, сообщила, что это было необходимо для улучшения клиентского опыта. Чтобы избежать судебного иска, Apple приостановила эту программу и разрешила пользователям самим выбирать, предоставлять свои записи для анализа или нет.