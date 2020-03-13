Пыталась убить себя: Челси Мэннинг выпустили из тюрьмы

Суд США принял решение освободить информатора WikiLeaks и бывшего аналитика американской армии Челси Мэннинг из тюрьмы в Вирджинии, сообщает The Verge. Мэннинг находилась под стражей с мая 2019 года за отказ давать показания перед жюри присяжных.

Реклама

Судья Энтони Тренга постановил, что оснований для ограничения свободы Мэннинг больше нет, так как ее появление перед присяжными уже не требуется. После освобождения она должна выплатить штраф в размере $256 тыс.

Как сообщает газета New York Times,

накануне решения суда Челси Мэниннг попыталась совершить суицид, после чего была госпитализирована.

Если верить сообщениям ее адвокатов, в данный момент она «приходит в себя».

В полиции штата Вирджиния подтвердили, что имел место «инцидент», связанный с Мэннинг.

«Наши сотрудники оперативно среагировали, и мисс Мэннинг находится в безопасности», — заявил официальный представитель правоохранительных органов.

В 2013 году Мэннинг обвинили в шпионаже за предоставление сотен тысяч секретных документов организации WikiLeaks, основанной Джулианом Ассанжем. Ее приговорили к 35 годам лишения свободы. Тогда по документам Мэннинг был мужчиной и носил имя Брэдли.

На следующий день после оглашения приговора Мэннинг заявила о том, что является транс-женщиной, и хочет носить имя Челси Элизабет. По итогам курса гормональной терапии в 2015 году военный апелляционный суд в Вашингтоне официально признал Мэннинг женщиной.

В январе 2017 года по решению Барака Обамы Челси Мэннинг была помилована и спустя пять месяцев вышла на свободу.

Однако уже в марте 2019 года Мэннинг вновь была отправлена под арест за отказ отвечать на вопросы присяжных.

Дело, по которому она должна была выступать свидетелем, было засекречено, но в СМИ появилась информация о том, что оно связано с возможной экстрадицией Джулиана Ассанжа из Великобритании в Соединенные штаты.

Мэннинг освободили 9 мая, чтобы вновь заключить под стражу, когда она пришла в суд, чтобы оспорить повестку с требованием принудительной явки для дачи показаний.

Когда Мэннинг повторно отказалась участвовать в процессе, окружной судья Энтони Тренга решил, что еще один тюремный срок заставит информатора WikiLeaks поменять свое решение.

Тем не менее, Челси Мэннинг была непреклонна и заявила о том, что никакой арест не заставит ее отказаться от своих слов.

«Я лучше умру от голода, чем приму в этом [процессе] участие», — заявила она репортерам, собравшимся снаружи здания суда, добавив, что для нее нет ничего хуже мысли о том, что она может поступиться своими принципами.

На текущий момент основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в тюрьме в Великобритании и ожидает суда по делу об экстрадиции в США. Там его ожидает обвинение по 18 пунктам, включая нарушение закона о шпионаже. Кроме того, ему вменяют публикацию засекреченной информации и сговор с целью взлома правительственных компьютерных систем. Создателю WikiLeaks в совокупности грозит до 175 лет тюрьмы. Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон утверждает, что его сын умрет, если попадет в американскую тюрьму.