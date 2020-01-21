Все для слежки: Apple отказалась от шифрования из-за ФБР

Компания Apple отказалась от идеи шифровать резервные копии устройств пользователей в сервисе iCloud после жалоб со стороны ФБР, которое уверено, что такой шаг будет мешать ходу расследований, передает Reuters.

Таким образом, вместо того, чтобы быть поборником приватности юзеров, компания из Купертино решила сотрудничать с правоохранительными органами и спецслужбами США.

Пресс-служба Apple отказалась давать комментарий по поводу отказа от сквозного шифрования.

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Сообщается, что около двух лет назад Apple заявила ФБР, что планирует шифровать данные, хранящиеся в iCloud, чтобы защитить их от хакеров. Это означало, что у компании больше не будет возможности получить доступ к зашифрованным данным и передать их властям или правоохранительным органам даже после соответствующего распоряжения суда. Однако, вскоре после этого представители ФБР в рамках приватных переговоров с руководством Apple выступили против этой идеи, заявив о том, что таким образом IT-гигант лишает их доказательств против подозреваемых, использующих iPhone.

Как рассказал Reuters один из экс-сотрудников Apple, было принято решение отказаться от сквозного шифрования в iCloud «по понятным вам причинам». Источник заявил о том, что компания не стала рисковать, ведь власти могли ополчиться на нее за «поддержку преступников».

«Они решили больше не дразнить медведя», — добавил источник, имея в виду судебное разбирательство Apple с ФБР после стрельбы в Сан-Бернардино в 2016 году.

Тогда в связи с терактом в Сан-Бернардино спецслужбы попросили компанию предоставить доступ к смартфону террориста Сайеда Ризвана Фарука. В ФБР заявили о том, что не могут получить личные данные преступника, хранящиеся на iPhone, и потребовали от Apple встроить в iOS бэкдор, чтобы обойти систему безопасности.

Федеральный судья штата Калифорния постановил, что Apple должна оказать содействие ФБР, но компания ответила отказом, заявив о том, что эта мера «угрожает безопасности клиентов» и несет в себе негативные последствия, которые будут ощущаться не только в рамках расследования теракта. ФБР подало на Apple в суд, но противостояние завершилось неожиданным образом — спецслужба отозвала иск, потому что якобы нашла способ взломать iPhone без помощи производителя.

Впрочем, другой источник внутри Apple сообщил Reuters, что причина отказа в шифровании может быть совершенно другой — например, из-за опасений, что пользователи могут навсегда потерять доступ к своим данным, если вдруг забудут пароль.

Тем не менее, вне зависимости от истинных причин, этот шаг означает, что персональная информация пользователей Apple будет гораздо менее защищенной.

На это событие не замедлил отреагировать создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, который всегда являлся ярым сторонником сквозного шифрования.

«Теперь iCloud — официальный инструмент для слежки. Приложения, которые используют этот сервис для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), являются частью этой проблемы», — заявил Дуров в своем Telegram-канале.