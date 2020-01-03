Вампиры, хакеры и «Мстители»: во что поиграть в 2020 году

Watch Dogs: Legion
Платформы: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X
Дата релиза: 3 марта 2020 года
Местом действия новой части Watch Dogs станет Лондон, жизнь простых людей в котором сильно усложнилась — спецслужбы контролируют каждый их шаг, жестоко наказывая тех, кто пытается изменить ход вещей.
Игроку придется восстанавливать справедливость — но не самому, а при помощи Сопротивления, укомплектованного жителями города.
Также в Watch Dogs: Legion появится кооперативный мультиплеер, вмещающий в себя четырех человек, которые смогут исследовать мир и выполнять задания совместными усилиями.
Ori and the Will of the Wisps
Платформы: PC, Xbox One
Дата релиза: 11 марта 2020 года
Эта игра является прямым продолжением Ori and the Blind Forest, вышедшей в 2015 году. События этого платформера развернутся в том же лесу, что и первая часть, а главным героем снова станет дух леса по имени Ори.
Сообщается, что у Ори появится новый друг — совенок Ку, вместе с которым они отправятся в путешествие, чтобы узнать истинное предназначение Ори. Известно, что в игре предусмотрены новые заклинания и навыки, а система боя станет более динамичной.
Half-Life: Alyx
Платформы: PC (VR)
Дата релиза: март 2020 года
Все ждали от Valve третью часть Half-Life, а получили VR-игру под названием Half-Life: Alyx. Главной героиней на этот раз станет напарница Гордона Фримена Аликс Вэнс. Действие новой игры развернется за несколько лет до событий Half-Life 2 — игроку предстоит узнать, как Аликс вместе со своим отцом организовала сопротивление инопланетному «Альянсу».
Это первая игра в серии Half-Life за последние 12 лет, так что у Half-Life: Alyx есть все шансы быть тепло воспринятой критиками и игроками, изголодавшимися по этой вселенной. Однако поиграть в нее смогут не все — для этого игроку понадобится не только ПК, но и шлем виртуальной реальности, который пока еще не стал обязательным атрибутом жизни для каждой семьи.
Cyberpunk 2077
Платформы: PC, PS4, Xbox One
Дата релиза: 16 апреля 2020 года
Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red, подарившей миру «Ведьмака», является одной из самых ожидаемых игр года. Причин этому несколько — высокий кредит доверия к разработчику, «классический» киберпанк, созданный по канонам Уильяма Гибсона, а также Киану Ривз в роли одного из ключевых персонажей.
Известно, что действие ролевой игры будет происходить в городе Найт-Сити, штат Калифорния. Главным героем станет некий V, пол и внешность которого будет настраиваться.
Кроме того, игроку будет представлено несколько классов на выбор, часть из которых была взята из настольной игры «Киберпанк 2020», которая легла в основу сюжета Cyberpunk 2077.
Аналитики предсказывают, что стартовые продажи Cyberpunk 2077 смогут посостязаться с GTA V, что станет победой для CD Projekt Red, учитывая, что GTA — это широко узнаваемая франшиза.
Marvel's Avengers
Платформы: PC, PS4, Xbox One, Stadia
Дата релиза: 15 мая 2020 года
Для всех тех, кто грустил из-за финала «Мстителей» в 2019 году, есть утешительные новости — классическая команда супергероев, включая Железного человека, Капитана Америку, Халка, Тора и Черную вдову, вернется в экшен-адвенчуре Marvel's Avengers.
По сюжету пятеро «Мстителей» открывают собственную штаб-квартиру в Сан-Франциско, но торжественное мероприятие заканчивается несчастным случаем и многочисленными жертвами. В трагедии обвиняют супергероев, и команда распадается. Им предстоит вновь встретиться спустя пять лет, чтобы в очередной раз доказать свою полезность обществу и спасти мир.
The Last of Us Part II
Платформы: PS4
Дата релиза: 29 мая 2020 года
После долгих лет ожидания The Last of Us Part II все-таки выходит — в мае текущего года. События приключенческого боевика об уже знакомых игроку героях Джоэле и Элли развернутся спустя пять лет после первой части. Главной героиней станет Элли, которой в сиквеле исполняется 19 лет. Известно, что некое событие приведет к тому, что девушка отправится в долгое путешествие с целью отомстить своим обидчикам и «убить их всех».
Разработчики из Naughty Dog обещают, что фокус The Last of Us Part II сместится на выживание и стелс.
Кроме того, боевой режим претерпит некие изменения, позволяющие игроку самому решать, вступать в открытую конфронтацию или найти место, чтобы спрятаться. Сиквел The Last Of Us может легко посоперничать с Cyberpunk 2077 по рейтингу ожидаемости, но, как и раньше, принять участие в истории Элли и Джоэла смогут только владельцы PlayStation4 — другие платформы игра не поддерживает.
Dying Light 2
Платформы: PC, PS4, Xbox One
Дата релиза: весна 2020 года
Зомбипокалипсис и паркур все еще остаются весьма популярными среди молодежи, а Dying Light вобрал в себя оба этих явления. События сиквела игры развернутся спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса, превращающего людей в живых мертвецов.
Главным героем Dying Light 2 станет Эйден Кодвел — выживший носитель вируса. Ему предстоит бороться как с зомби, так и с другими людьми, которые пытаются уцелеть в новой реальности.
Разработчики обещают открытый мир, который станет в четыре раза больше площадок из оригинальной игры, а также полное отсутствие огнестрельного оружия — оказывать сопротивление придется лишь средствами ближнего боя. Точная дата релиза Dying Light 2 пока не объявлена, но ожидается, что он состоится весной.
Halo Infinite
Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X
Дата релиза: 2020 год
В шутере от первого лица Halo Infinite игроку вновь придется примерить на себя роль Мастер Чифа. Игра является прямым продолжением Halo 5: Guardians, вышедшей пять лет назад.
В августе прошлого года студию 343 Industries покинул креативный директор Halo Infinite Тим Лонго. Осенью же из проекта ушла исполнительный продюсер Мэри Олсон, что вызвало слухи о том, что разработка новой части Halo может быть под угрозой. Впрочем, в самой студии уверяют, что на качестве игры уход двух ключевых сотрудников никак не отразится. Если все будет хорошо, то Halo Infinite увидит свет зимой 2020 года.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Платформы: PC, PS4, Xbox One
Дата релиза: 2020 год
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вернет игроков в Мир Тьмы, где наряду с обычными людьми обитают вампиры и оборотни. Главным героем игры станет так называемый «слабокровный» вампир — новообращенный с низкими способностями относительно ведущих кланов.
Протагонисту нужно будет выбрать одну их трех дисциплин, которая в дальнейшем определит его умения и навыки.
Ожидается, что релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится в первом квартале 2020 года, но, учитывая предыдущие переносы даты выхода, сильно надеяться на это не стоит.
Twin Mirror
Платформы: PC, PS4, Xbox One
Дата релиза: 2020 год
Разработчиком Twin Mirror является студия Dontnod Entertainment, известная по серии Life is Strange. Главный герой по имени Сэм вернулся в родной город, чтобы проснуться — и полностью забыть события прошедшей ночи. Из улик, которые могут пролить свет на происходящее, у Сэма есть только рубашка в крови и непонятно откуда появившиеся супергеройские способности.
Как и Life is Strange, Twin Mirror будет поделена на отдельные эпизоды. Выход игры назначен на четвертый квартал 2020 года.