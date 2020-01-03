Вампиры, хакеры и «Мстители»: во что поиграть в 2020 году

Десять самых ожидаемых игр 2020 года

В 2020 году геймеров ждут как новые амбициозные проекты, так и большое количество сиквелов и иных долгожданных продолжений, которые заставят сердца фанатов встрепенуться. «Газета.Ru» выбрала 10 компьютерных игр, на которые стоит обратить внимание в этом году. 

Watch Dogs: Legion


Платформы: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X
Дата релиза: 3 марта 2020 года

Местом действия новой части Watch Dogs станет Лондон, жизнь простых людей в котором сильно усложнилась — спецслужбы контролируют каждый их шаг, жестоко наказывая тех, кто пытается изменить ход вещей.

Игроку придется восстанавливать справедливость — но не самому, а при помощи Сопротивления, укомплектованного жителями города.

Также в Watch Dogs: Legion появится кооперативный мультиплеер, вмещающий в себя четырех человек, которые смогут исследовать мир и выполнять задания совместными усилиями. 

Ori and the Will of the Wisps


Платформы: PC, Xbox One
Дата релиза: 11 марта 2020 года

Эта игра является прямым продолжением Ori and the Blind Forest, вышедшей в 2015 году. События этого платформера развернутся в том же лесу, что и первая часть, а главным героем снова станет дух леса по имени Ори.

Сообщается, что у Ори появится новый друг — совенок Ку, вместе с которым они отправятся в путешествие, чтобы узнать истинное предназначение Ори. Известно, что в игре предусмотрены новые заклинания и навыки, а система боя станет более динамичной.

Half-Life: Alyx


Платформы: PC (VR)
Дата релиза: март 2020 года

Все ждали от Valve третью часть Half-Life, а получили VR-игру под названием Half-Life: Alyx. Главной героиней на этот раз станет напарница Гордона Фримена Аликс Вэнс. Действие новой игры развернется за несколько лет до событий Half-Life 2 — игроку предстоит узнать, как Аликс вместе со своим отцом организовала сопротивление инопланетному «Альянсу». 

Это первая игра в серии Half-Life за последние 12 лет, так что у Half-Life: Alyx есть все шансы быть тепло воспринятой критиками и игроками, изголодавшимися по этой вселенной. Однако поиграть в нее смогут не все — для этого игроку понадобится не только ПК, но и шлем виртуальной реальности, который пока еще не стал обязательным атрибутом жизни для каждой семьи.

Cyberpunk 2077


Платформы: PC, PS4, Xbox One
Дата релиза: 16 апреля 2020 года

Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red, подарившей миру «Ведьмака», является одной из самых ожидаемых игр года. Причин этому несколько — высокий кредит доверия к разработчику, «классический» киберпанк, созданный по канонам Уильяма Гибсона, а также Киану Ривз в роли одного из ключевых персонажей. 

Известно, что действие ролевой игры будет происходить в городе Найт-Сити, штат Калифорния. Главным героем станет некий V, пол и внешность которого будет настраиваться.

Кроме того, игроку будет представлено несколько классов на выбор, часть из которых была взята из настольной игры «Киберпанк 2020», которая легла в основу сюжета Cyberpunk 2077.

Аналитики предсказывают, что стартовые продажи Cyberpunk 2077 смогут посостязаться с GTA V, что станет победой для CD Projekt Red, учитывая, что GTA — это широко узнаваемая франшиза. 

Marvel's Avengers


Платформы: PC, PS4, Xbox One, Stadia
Дата релиза: 15 мая 2020 года

Для всех тех, кто грустил из-за финала «Мстителей» в 2019 году, есть утешительные новости — классическая команда супергероев, включая Железного человека, Капитана Америку, Халка, Тора и Черную вдову, вернется в экшен-адвенчуре Marvel's Avengers.

По сюжету пятеро «Мстителей» открывают собственную штаб-квартиру в Сан-Франциско, но торжественное мероприятие заканчивается несчастным случаем и многочисленными жертвами. В трагедии обвиняют супергероев, и команда распадается. Им предстоит вновь встретиться спустя пять лет, чтобы в очередной раз доказать свою полезность обществу и спасти мир. 

The Last of Us Part II


Платформы: PS4
Дата релиза: 29 мая 2020 года

После долгих лет ожидания The Last of Us Part II все-таки выходит — в мае текущего года. События приключенческого боевика об уже знакомых игроку героях Джоэле и Элли развернутся спустя пять лет после первой части. Главной героиней станет Элли, которой в сиквеле исполняется 19 лет. Известно, что некое событие приведет к тому, что девушка отправится в долгое путешествие с целью отомстить своим обидчикам и «убить их всех».

Разработчики из Naughty Dog обещают, что фокус The Last of Us Part II сместится на выживание и стелс.

Кроме того, боевой режим претерпит некие изменения, позволяющие игроку самому решать, вступать в открытую конфронтацию или найти место, чтобы спрятаться. Сиквел The Last Of Us может легко посоперничать с Cyberpunk 2077 по рейтингу ожидаемости, но, как и раньше, принять участие в истории Элли и Джоэла смогут только владельцы PlayStation4 — другие платформы игра не поддерживает.

Dying Light 2


Платформы: PC, PS4, Xbox One
Дата релиза: весна 2020 года

Зомбипокалипсис и паркур все еще остаются весьма популярными среди молодежи, а Dying Light вобрал в себя оба этих явления. События сиквела игры развернутся спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса, превращающего людей в живых мертвецов. 

Главным героем Dying Light 2 станет Эйден Кодвел — выживший носитель вируса. Ему предстоит бороться как с зомби, так и с другими людьми, которые пытаются уцелеть в новой реальности. 

Разработчики обещают открытый мир, который станет в четыре раза больше площадок из оригинальной игры, а также полное отсутствие огнестрельного оружия — оказывать сопротивление придется лишь средствами ближнего боя. Точная дата релиза Dying Light 2 пока не объявлена, но ожидается, что он состоится весной. 

Halo Infinite


Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X
Дата релиза: 2020 год

В шутере от первого лица Halo Infinite игроку вновь придется примерить на себя роль Мастер Чифа. Игра является прямым продолжением Halo 5: Guardians, вышедшей пять лет назад. 

В августе прошлого года студию 343 Industries покинул креативный директор Halo Infinite Тим Лонго. Осенью же из проекта ушла исполнительный продюсер Мэри Олсон, что вызвало слухи о том, что разработка новой части Halo может быть под угрозой. Впрочем, в самой студии уверяют, что на качестве игры уход двух ключевых сотрудников никак не отразится. Если все будет хорошо, то Halo Infinite увидит свет зимой 2020 года.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2


Платформы: PC, PS4, Xbox One
Дата релиза: 2020 год

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вернет игроков в Мир Тьмы, где наряду с обычными людьми обитают вампиры и оборотни. Главным героем игры станет так называемый «слабокровный» вампир — новообращенный с низкими способностями относительно ведущих кланов.

Протагонисту нужно будет выбрать одну их трех дисциплин, которая в дальнейшем определит его умения и навыки.

Ожидается, что релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится в первом квартале 2020 года, но, учитывая предыдущие переносы даты выхода, сильно надеяться на это не стоит.

Twin Mirror


Платформы: PC, PS4, Xbox One
Дата релиза: 2020 год

Разработчиком Twin Mirror является студия Dontnod Entertainment, известная по серии Life is Strange. Главный герой по имени Сэм вернулся в родной город, чтобы проснуться — и полностью забыть события прошедшей ночи. Из улик, которые могут пролить свет на происходящее, у Сэма есть только рубашка в крови и непонятно откуда появившиеся супергеройские способности.

Как и Life is Strange, Twin Mirror будет поделена на отдельные эпизоды. Выход игры назначен на четвертый квартал 2020 года.