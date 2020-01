Вампиры, хакеры и «Мстители»: во что поиграть в 2020 году

Watch Dogs: Legion

Местом действия новой части Watch Dogs станет Лондон, жизнь простых людей в котором сильно усложнилась — спецслужбы контролируют каждый их шаг, жестоко наказывая тех, кто пытается изменить ход вещей.

Игроку придется восстанавливать справедливость — но не самому, а при помощи Сопротивления, укомплектованного жителями города.

Также в Watch Dogs: Legion появится кооперативный мультиплеер, вмещающий в себя четырех человек, которые смогут исследовать мир и выполнять задания совместными усилиями.

Ori and the Will of the Wisps

Эта игра является прямым продолжением Ori and the Blind Forest, вышедшей в 2015 году. События этого платформера развернутся в том же лесу, что и первая часть, а главным героем снова станет дух леса по имени Ори.

Реклама

Сообщается, что у Ори появится новый друг — совенок Ку, вместе с которым они отправятся в путешествие, чтобы узнать истинное предназначение Ори. Известно, что в игре предусмотрены новые заклинания и навыки, а система боя станет более динамичной.

Half-Life: Alyx

Все ждали от Valve третью часть Half-Life, а получили VR-игру под названием Half-Life: Alyx. Главной героиней на этот раз станет напарница Гордона Фримена Аликс Вэнс. Действие новой игры развернется за несколько лет до событий Half-Life 2 — игроку предстоит узнать, как Аликс вместе со своим отцом организовала сопротивление инопланетному «Альянсу».

Это первая игра в серии Half-Life за последние 12 лет, так что у Half-Life: Alyx есть все шансы быть тепло воспринятой критиками и игроками, изголодавшимися по этой вселенной. Однако поиграть в нее смогут не все — для этого игроку понадобится не только ПК, но и шлем виртуальной реальности, который пока еще не стал обязательным атрибутом жизни для каждой семьи.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red, подарившей миру «Ведьмака», является одной из самых ожидаемых игр года. Причин этому несколько — высокий кредит доверия к разработчику, «классический» киберпанк, созданный по канонам Уильяма Гибсона, а также Киану Ривз в роли одного из ключевых персонажей.

Известно, что действие ролевой игры будет происходить в городе Найт-Сити, штат Калифорния. Главным героем станет некий V, пол и внешность которого будет настраиваться.

Кроме того, игроку будет представлено несколько классов на выбор, часть из которых была взята из настольной игры «Киберпанк 2020», которая легла в основу сюжета Cyberpunk 2077.

Аналитики предсказывают, что стартовые продажи Cyberpunk 2077 смогут посостязаться с GTA V, что станет победой для CD Projekt Red, учитывая, что GTA — это широко узнаваемая франшиза.

Marvel's Avengers

Для всех тех, кто грустил из-за финала «Мстителей» в 2019 году, есть утешительные новости — классическая команда супергероев, включая Железного человека, Капитана Америку, Халка, Тора и Черную вдову, вернется в экшен-адвенчуре Marvel's Avengers.

По сюжету пятеро «Мстителей» открывают собственную штаб-квартиру в Сан-Франциско, но торжественное мероприятие заканчивается несчастным случаем и многочисленными жертвами. В трагедии обвиняют супергероев, и команда распадается. Им предстоит вновь встретиться спустя пять лет, чтобы в очередной раз доказать свою полезность обществу и спасти мир.

The Last of Us Part II

После долгих лет ожидания The Last of Us Part II все-таки выходит — в мае текущего года. События приключенческого боевика об уже знакомых игроку героях Джоэле и Элли развернутся спустя пять лет после первой части. Главной героиней станет Элли, которой в сиквеле исполняется 19 лет. Известно, что некое событие приведет к тому, что девушка отправится в долгое путешествие с целью отомстить своим обидчикам и «убить их всех».

Разработчики из Naughty Dog обещают, что фокус The Last of Us Part II сместится на выживание и стелс.

Кроме того, боевой режим претерпит некие изменения, позволяющие игроку самому решать, вступать в открытую конфронтацию или найти место, чтобы спрятаться. Сиквел The Last Of Us может легко посоперничать с Cyberpunk 2077 по рейтингу ожидаемости, но, как и раньше, принять участие в истории Элли и Джоэла смогут только владельцы PlayStation4 — другие платформы игра не поддерживает.

Dying Light 2

Зомбипокалипсис и паркур все еще остаются весьма популярными среди молодежи, а Dying Light вобрал в себя оба этих явления. События сиквела игры развернутся спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса, превращающего людей в живых мертвецов.

Главным героем Dying Light 2 станет Эйден Кодвел — выживший носитель вируса. Ему предстоит бороться как с зомби, так и с другими людьми, которые пытаются уцелеть в новой реальности.

Разработчики обещают открытый мир, который станет в четыре раза больше площадок из оригинальной игры, а также полное отсутствие огнестрельного оружия — оказывать сопротивление придется лишь средствами ближнего боя. Точная дата релиза Dying Light 2 пока не объявлена, но ожидается, что он состоится весной.

Halo Infinite

В шутере от первого лица Halo Infinite игроку вновь придется примерить на себя роль Мастер Чифа. Игра является прямым продолжением Halo 5: Guardians, вышедшей пять лет назад.

В августе прошлого года студию 343 Industries покинул креативный директор Halo Infinite Тим Лонго. Осенью же из проекта ушла исполнительный продюсер Мэри Олсон, что вызвало слухи о том, что разработка новой части Halo может быть под угрозой. Впрочем, в самой студии уверяют, что на качестве игры уход двух ключевых сотрудников никак не отразится. Если все будет хорошо, то Halo Infinite увидит свет зимой 2020 года.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вернет игроков в Мир Тьмы, где наряду с обычными людьми обитают вампиры и оборотни. Главным героем игры станет так называемый «слабокровный» вампир — новообращенный с низкими способностями относительно ведущих кланов.

Протагонисту нужно будет выбрать одну их трех дисциплин, которая в дальнейшем определит его умения и навыки.

Ожидается, что релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится в первом квартале 2020 года, но, учитывая предыдущие переносы даты выхода, сильно надеяться на это не стоит.

Twin Mirror

Разработчиком Twin Mirror является студия Dontnod Entertainment, известная по серии Life is Strange. Главный герой по имени Сэм вернулся в родной город, чтобы проснуться — и полностью забыть события прошедшей ночи. Из улик, которые могут пролить свет на происходящее, у Сэма есть только рубашка в крови и непонятно откуда появившиеся супергеройские способности.

Как и Life is Strange, Twin Mirror будет поделена на отдельные эпизоды. Выход игры назначен на четвертый квартал 2020 года.