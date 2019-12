От iPhone до Google Glass: лучшие гаджеты 2010-х

10. Google Pixel 2

Google Pixel 2

Смартфоны Pixel начали новую эру для телефонов Google после закрытия линейки Nexus, но именно Pixel 2 (2017) стал тем устройством, которое определило, куда дальше будет двигаться компания в этой сфере.

Pixel 2 получил технологию «вычислительной фотографии» на базе искусственного интеллекта, что обеспечило сочетание функций портретного режима и дополненной реальности в одной-единственной линзе. Вместе с выходом этого гаджета Google продемонстрировала миру, на что способна камера смартфона, и проложила дорогу для таких «фич», как ночной режим, а также Super Res Zoom, которые теперь являются неотъемлемой частью любого современного мобильного устройства.

9. Sony PlayStation 4

Sony PlayStation 4

PlayStation 4 (2013) является самой успешной консолью этого десятилетия, без труда обгоняя своих конкурентов, если говорить о цене, мощностях и разнообразии игр.

Для PS4 вышла целая плеяда эксклюзивов — The Last of Us, God of War, Uncharted 4, Persona 5, Death Stranding и другие, что делает эту консоль must-have для многих геймеров.

В конце 2019 года стало известно, что Sony отгрузила более 100 миллионов PS4, и, пока в игру не вступили консоли нового поколения, это еще не предел.

8. Microsoft Surface Pro 3

Microsoft Surface Pro 3

Если сначала с планшетами Microsoft все было не так гладко, то выход Surface Pro 3 (2014) расставил все по своим местам. В компании обещали, что этот гаджет легко заменит ноутбук, и не обманули.

Surface Pro 3 получил удобную стойку, которая легко адаптируется под пользователя, соотношение сторон экрана 3:2, а также крайне тонкий корпус — эту формулу с некоторыми поправками использует не только Microsoft, но и конкуренты.

7. Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3

В 2015 году генеральному директору Apple Тиму Куку требовалось доказать, что он может управлять компанией не хуже Стива Джобса, но при нем на рынок еще не поступило ни одного самостоятельного продукта. Именно поэтому выход умных часов Apple Watch стал критически важным в истории бренда.

Однако только в 2017 году с релизом Apple Watch Series 3 это устройство начало соответствовать высоким стандартам и специальному видению «яблока».

Быть может, оно не достигло тех вершин, о которых изначально мечтал Кук, но на сегодняшний момент Apple Watch — одни из лучших умных часов на рынке носимых устройств.

6. Apple AirPods

Беспроводные наушники Apple AirPods

AirPods (2016) появились в тот же самый день, когда стало известно, что в iPhone 7 не будет стандартного разъема для наушников, и с тех пор стали незаменимым аксессуаром для миллионов людей. Несмотря на то что Apple не стала первопроходцем в этой сфере, так как по-настоящему беспроводные наушники уже существовали на рынке, компании удалось открыть для себя новую категорию устройства и преуспеть.

5. Tesla Model S

Tesla Model S

Model S (2012) от Tesla Илона Маска — безусловно, не первый электроседан в мире, но первый небензиновый автомобиль, который привлек к себе столько внимания. Некоторые эксперты скажут, что более минималистичная и более доступная по цене Model 3 давно затмила Model S, но не стоит забывать о том, что «тройки» бы вообще не существовало без ее старшей сестры. Кроме того, Model S продемонстрировала, что электрокары тоже могут выглядеть стильно.

4. Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6

К 2015 году Samsung стала крупным производителем смартфонов, и, хотя линейка Galaxy снискала свою популярность, многие утверждали, что своим успехом южнокорейский вендор обязан лишь агрессивному маркетингу.

Все изменилось с появлением Samsung Galaxy S6 (2015), ставшего смартфоном, который люди действительно хотели купить, а не потому, что это был единственный «не-айфон» на прилавке.

Стильное стеклянно-металлическое оформление положило конец использованию дешевого пластика в предыдущих моделях Samsung и доказало, что не только Apple способна выпускать красивые смартфоны.

Несмотря на то что самым популярным смартфоном десятилетия в Samsung считается Galaxy S8, именно Galaxy S6 изменил восприятие компании на рынке. Дизайн Samsung Galaxy S6 настолько полюбился пользователям, что его отдельные фрагменты можно наблюдать и в смартфонах нового поколения — например, Galaxy S10 или Note 10, выпущенных в 2019 году.

3. Apple MacBook Air (2013)

Apple MacBook Air

MacBook Air образца 2013 года не был первым в этой линейке, но стал самым идеальным тонким ноутбуком за всю историю Apple.

В 2010 году MacBook Air получил дисплей диагональю 13,3 дюйма, а также два USB-порта, разъем MagSafe и слот для SD-карты. В «яблочном» ноутбуке не было CD-привода, что впоследствии станет стандартом для всей индустрии.

Однако лишь три года спустя у «яблока» получилось создать устройство с процессором, который смог удержать хрупкий баланс между производительностью и продолжительностью жизни аккумулятора.

MacBook Air (2013) мог работать 13 часов без подзарядки, что более чем достаточно для среднего рабочего дня.

Позже компания отказалась от любых портов в ноутбуках и внедрила сомнительные клавиатуры-бабочки, но именно MacBook Air, который вышел в 2013 году, приблизился к идеалу максимально близко. Пусть у современных «макбуков» более качественные дисплеи, но такого времени работы батареи, как шесть лет назад, им не добиться никогда.

2. Amazon Echo

close Amazon

В настоящее время голосовые помощники, прячущиеся в умных колонках, являются реальностью, но она стала возможной с выходом Echo (2014) от компании Amazon. Именно релиз Echo положил начало использованию виртуальных ассистентов в квартирах и домах — они рассказывали о погоде и пробках, отвечали на вопросы и желали спокойной ночи детям. С развитием технологий умные колонки начали включать свет и будильники, а также двигатель электромобиля, стоящего в гараже. Голосовые помощники внутри колонок становятся такой же обыденной вещью, как телевизор или телефон, и Echo вместе с Alexa стали одними из пионеров индустрии.

1. Apple iPhone 4

iPhone 4 (2010 год)

На первом месте рейтинга The Verge ожидаемо оказался iPhone 4 (2010) — по мнению многих, самый красивый смартфон за всю историю человечества. «Четверка» — первый гаджет с корпусом из стекла и стали, что остается базовым стандартом для большинства современных телефонов. Кроме того, это первый iPhone с селфи-камерой и основной камерой на 5 мегапикселей, что задало такой уровень качества фотографий, что конкурентам потребовались годы, чтобы противопоставить достойного соперника.

Внутри iPhone 4 появилась операционная система, которая была способна совершать задачи в фоновом режиме и была впервые названа iOS. Кроме того, процессор A4 внутри «четверки» стал первым чипом, созданным Apple.

За прошедшие десять лет не было смартфона, который бы оказал такое влияние на технологический мир, как iPhone 4. Остается надеяться, что в следующем десятилетии появится хотя бы еще одно такое же культовое устройство.

100. Google Glass

На сотой, последней строчке рейтинга The Verge оказались очки Google Glass (2013), выход которых сильно опередил время. Несмотря на мощную и довольно пафосную презентацию, гаджету не удалось произвести революцию в сфере дополненной реальности, но свой след в истории он безусловно оставил. Не исключено, что в будущем Google выпустит новые AR-очки, которые найдут своего потребителя, но первопроходцем, пусть и не очень успешным, навсегда останется именно Google Glass.