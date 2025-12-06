На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долина не уточнила, как будет возвращать деньги Лурье

РИА: Долина не уточнила, будет ли она возвращать Лурье деньги частями
Первый канал

Певица Лариса Долина не уточнила, в какие сроки намерена вернуть деньги за квартиру Полине Лурье. Об этом РИА Новости заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Это никак не меняет то предложение, которое уже было сделано, Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено, — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь — если бы эти деньги находились на вкладах и прочих расходов», — сказала адвокат.

Певица пообещала, что вернет все деньги Полине Лурье, которая в итоге купила ее квартиру за 112 млн рублей.

В августе 2024 года Долина продала недвижимость и перевела деньги мошенникам, которые представились сотрудниками МВД. Позже певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций о возврате недвижимости Долиной квартиры. 16 декабря Верховный суд рассмотрит дело Долиной-Лурье о спорной квартире.

Ранее Лариса Долина заявила, что мошенники следили за ней и ее детьми.

