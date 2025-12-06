Россиян предупредили, чем может грозить домогательства по отношению к ребенку в Roblox

Порносайты содержат тысячи роликов, посвященных недавно заблокированной в России детской онлайн-игре Roblox. В ней угловатые 3D-модели, похожие на человечков из конструктора Lego, имитируют секс в разных позах. Профессор, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ Николай Дворянчиков объяснил «Газете.Ru», что участие ребенка в подобных сексуализированных «кондо-играх» способно травмировать психику.

Взрослые пользователи находят в игре детей и вступают с ними в контакт. Взрослый начинает ухаживать за ребенком и со временем вводит в общение тему интима. Зачастую это сопровождается приглашением ребенка в созданные в Roblox Studio приватные «комнаты», где модераторы реагируют на нарушения правил значительно реже. Вследствие чего в таких комнатах допускаются сексуализированные модели персонажей, а также соответствующее поведение. Подобные «комнаты» на сленге геймеров именуются «кондо-играми».

«Дети в возрасте до 10 лет находятся на этапе формирования стереотипа полоролевого поведения психосексуального развития (период с 7 до 13 лет), что делает их крайне восприимчивыми к усвоению полотипических моделей поведения. Участие или наблюдение за имитацией сексуальных действий, даже в схематичной форме, может привести к ряду негативных последствий», – сказал профессор.

Это может вызвать преждевременную сексуализацию, в ходе которой ребенок может получить знания, к осмыслению которых еще не готов, что может у него вызвать страх, тревогу, чувство вины или стыда. Также возможна психологическая травматизация, которая проявляется в стойком снижении настроения, вспышках агрессии по отношению к себе, стремлении к одиночеству и скрытности, повышенной тревожности.

«Наконец, подобные эпизоды приводят к искажению понимания границ, что проявляется в том, что ребенок может начать воспринимать подобный репертуар поведения как допустимую норму общения в игровой среде, что повышает риск стать жертвой подобных манипуляций в будущем», – добавил Дворянчиков.

