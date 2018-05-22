Цукерберг извиняется перед Европой. LIVE

Изначально заседание должно было проходить за закрытыми дверями, но в итоге председатель Европарламента Антонио Таяни лично попросил у Цукерберга разрешение на онлайн-трансляцию из зала, так что теперь за встречей миллиардера и европейских властей будет следить весь мир.

А вот и первые фотографии с места событий. Заметно, что масштаб европейского мероприятия сильно уступает американскому.