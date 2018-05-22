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Цукерберг извиняется перед Европой. LIVE

Марк Цукерберг выступает в Европарламенте из-за скандала с Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг во время конференции F8 в Сан-Хосе, Калифорния, 1 мая 2018 года Leah Millis/Reuters
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время конференции F8 в Сан-Хосе, Калифорния, 1 мая 2018 года
Марк Цукерберг принимает участие в заседании Европейского парламента, на котором выступит с извинениями за скандал с утечкой данных из Facebook и вмешательство в американские выборы. Кроме того, бизнесмен расскажет, как социальная сеть готовится к введению нового регламента о защите информации граждан ЕС. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.
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19:40

Разумеется, не обошлось и без пассажа о вмешательстве в выборы! Цукерберг смиренно признается в том, что в 2016 году Facebook не смогла достойно противостоять «русским троллям». Тем не менее, по его словам, с тех пор социальная сеть стала лучше, что подтвердилось во время выборов во Франции и Германии — количество «фейковых» новостей и сообщений от ботов в эти периоды сократилось.

19:35

Как и предсказывалось, глава Facebook снова признал свою ошибку и публично извинился. Цукерберг рассказывает о тех мерах, которые были приняты после скандала с Cambridge Analytica — ограничение доступа сторонних приложений к данным пользователей, удаление сомнительных приложений и прочее.

19:31

Слово предоставляется Марку Цукербергу. Он упоминает теракты последних лет, которые произошли в Европе, после которых пользователи Facebook могли сообщить своим родным, что с ними все в порядке, с помощью функции социальной сети под названием Safety Check.

«Безопасность людей для нас важнее увеличения прибыли», — уверяет Цукерберг.

19:28

Таяни подчеркивает, что граждане Европейского союза не собираются отказываться от использования социальных сетей и онлайн-платформ, но они хотят быть уверены, что их данные находятся в сохранности и не передаются третьим лицам. Кроме того, он заявил о недопустимости использования соцсетей для вмешательства в дела других государств. Пока ничего нового!

19:25

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни благодарит Цукерберга за то, что он смог приехать на встречу. По его словам, этот шаг — выражение уважения ко всему европейскому народу.

19:22

А вот и виновник торжества — Марк Цукерберг прибыл на встречу. На нем снова строгий костюм, как и на слушании в Конгрессе.

19:20

Накануне Марк Цукерберг отказался ехать в Великобританию, чтобы выступить перед британским Парламентом, отправив вместо себя одного из старших менджеров. Некоторые эксперты полагают, что бизнесмен опасается слишком резкой риторики в свой адрес, так как компания Cambridge Analytica базируется именно в Соединенном королевстве. Напомним, ранее аналитики из Cambridge Analytica незаконным образом получили доступ к личным данным 87 млн пользователей Facebook и использовали их в своих целях.

19:15

Зарубежные СМИ узнали, что и в этот раз Цукерберг будет придерживаться уже готового сценария, который был успешно протестирован на конгрессменах. Прежде всего, генеральный директор и создатель Facebook признает, что не смог предотвратить использование своей социальной сети во вред. «Будь то «фейковые новости», иностранное вмешательство в выборы или злонамеренное использование данных наших пользователей — Facebook не удалось выполнить возложенные на нее обязательства. Это была ошибка, и мне очень жаль», — именно так планирует извиняться Цукереберг перед европейскими парламентариями.

19:09

Ранее Марк Цукерберг уже участвовал в похожем мероприятии — в апреле 2018 года он давал показания перед Сенатом и Конгрессом США, отвечая на неудобные вопросы американских политиков. «Газета.Ru» так же вела трансляцию, с которой можно ознакомиться по ссылке.

19:05

Изначально заседание должно было проходить за закрытыми дверями, но в итоге председатель Европарламента Антонио Таяни лично попросил у Цукерберга разрешение на онлайн-трансляцию из зала, так что теперь за встречей миллиардера и европейских властей будет следить весь мир.

А вот и первые фотографии с места событий. Заметно, что масштаб европейского мероприятия сильно уступает американскому.

19:02

Как сообщается, Цукерберг примет участие во встрече так называемой конференции президентов Европарламента — в нее входит председатель ЕП и лидеры парламентских фракций. На заседании ему будут задавать вопросы о роли Facebook в президентских выборах США 2016 года, о подготовке социальной сети к вступлению в силу Общего регламента по защите данных (GDPR) и, разумеется, о недавних утечках персональной информации пользователей платформы.

19:00

Здравствуйте, наши дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию с заседания Европейского парламента, где сегодня выступит глава Facebook Марк Цукерберг. Темой встречи станет недавний скандал, связанный с утечкой личных данных пользователей социальной сети, которые были проданы сторонней компании Cambridge Analytica.