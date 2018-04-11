Второй раунд: Цукерберг дает показания в конгрессе. LIVE

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Пользователи соцсетей выражают свое сочувствие Цукербергу, который второй день подряд пытается объяснить, как именно работают интернет-платформы, пожилым сенаторам и конгрессменам.
Цукерберг признался, что его личные данные так же были скомпрометированы в рамках утечки Cambridge Analytica.
Конгресвумен Эшу из Калифорнии назвала ущерб, нанесенный американской демократии, «неизмеримым». Политик поинтересовалась, собирается ли Цукерберг изменить политику платформы, чтобы защитить личные данные своих пользователей.
«Боюсь, я не понял вопрос», — отвечает Цукерберг. Конгрессвумен пообещала вернуться к нему с этой проблемом после заседания.
Пока заседание в Конгрессе частично повторяет заседание в Сенате. Марк Цукерберг снова говорит о том, что не является монополистом, так как среднестатистический американец пользуется аж восьмью разными приложениями для связи.
К сожалению, он не говорит о том, сколько приложений из этих восьми принадлежат Facebook. Как минимум, WhatsApp и Instagram.
Тем временем, Цукерберга сравнивают с героем мема, который сидит в горящем здании и повторяет себе, что все нормально.
Вице-председатель Бартон устроил небольшую рекурсию и задает вопросы создателю Facebook, которые ему прислали в Facebook. И снова политика — почему социальная сеть блокирует блогеров с консервативными взглядами?
Бартон привел конкретный пример, на что Цукерберг ответил, что блокировка была «технической ошибкой». На текущий момент проблема устранена, а консерваторы должны чувствовать себя в безопасности.
Первый вопрос вполне закономерен — что же такое Facebook? Является ли он медиа-компанией или финансовым учреждением? Цукерберг признает, что его платформа имеет большое количество разнообразных инструментов, но Facebook прежде всего остается IT-гигантом.
Глава Facebook еще раз подчеркивает, что социальная сеть не продает данные своих пользователей. Видно, что этот вопрос задевает его больше всего.
Марк Цукерберг закончил свое выступление. Началась сессия вопросов и ответов, и твиттер уже запасся попкорном.
Пришло время для выступления Цукерберга. Он читает ту же самую речь, что представлял вчера на заседании Сената. Если вкратце — Facebook полон идеалистов, утечки данных избежать не удалось, Цукерберг совершил ошибку, и ему очень жаль. Подробности этой речи вы можете прочитать в нашей вчерашней онлайн-трансляции.
В своем вступительном слове члены Комитета отмечают тот факт, что от Facebook тяжело отказаться, но эта зависимость имеет свою цену. Кроме того, законодатели признали, что социальная сеть «выросла слишком быстро, но так и не достигла зрелости».
Над вчерашними вопросами в Сенате вдоволь посмеялись пользователи твиттера и других социальных сетей. Сенаторы задавали технические вопросы, ответы на которые можно было легко найти в поисковиках. Кроме того, некоторые из них продемонстрировали полное отсутствие понимания, что такое социальная сеть Цукерберга и как она работает. Посмотрим, что будет сегодня.
Добрый день, дорогие читатели! А мы ведем онлайн-трансляцию заседания Комитета по энергетике и коммерции, на котором Марк Цукерберг второй день подряд будет отчитываться за утечку данных Facebook, вторжение в частную жизнь своих пользователей, помощь России во вмешательстве в выборы и прочие грехи.