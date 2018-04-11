Второй раунд: Цукерберг дает показания в конгрессе. LIVE

Пока заседание в Конгрессе частично повторяет заседание в Сенате. Марк Цукерберг снова говорит о том, что не является монополистом, так как среднестатистический американец пользуется аж восьмью разными приложениями для связи.

К сожалению, он не говорит о том, сколько приложений из этих восьми принадлежат Facebook. Как минимум, WhatsApp и Instagram.