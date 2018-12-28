Экс-форвард сборной России назвал лучший футбольный матч 2018 года

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Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко назвал самые запоминающиеся, по его мнению, футбольные события 2018 года, передает Sport24.

Экс-форвард считает, что самым значимым периодом уходящего года является чемпионат мира, который проходил в России.

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«Для меня самое значимое событие — это чемпионат мира в России. Наша сборная сделала большой толчок и совершила прогресс. Отмечу великолепный и яркий матч в исполнении сборной России в 1/8 финала против испанской сборной. Безусловно, этот год запомнится победой нашей сборной над испанцами. Это самый лучший матч года. Пускай мы почти весь матч провели в обороне, но в конечном итоге обыграли испанцев в серии пенальти. Это мало кому удается в мире. Этот матч запомнится всем надолго. Желаю в Новом году нашим спортсменам достичь новых и грандиозных успехов», — поделился мнением Павлюченко.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). На групповом этапе российские футболисты одержали победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), а также уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала хозяева турнира в серии 11-метровых сумели переиграть Испанию (1:1, 4:3 — пенальти).

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