Более половины жителей планеты смотрели матчи ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) огласила результаты комплексного аудита сводных итоговых данных об аудитории чемпионата мира по футболу 2018 года в России, передает «Советский спорт».

Матчи соревнования транслировались во всех странах мира с 14 июня по 15 июля.

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В сумме за встречами национальных команда наблюдали 3,572 млрд зрителей — это более половины населения мира в возрасте от четырех лет.

Как минимум одну минуту матча смотрели 3,262 млрд человек. Это рекорд для всех прошедших мундиалей.

Финальная игра между Францией и Хорватией 15 июля собрала 1,12 млрд болельщиков.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что главными событиями года он считает выборы президента и чемпионат мира — 2018 по футболу.