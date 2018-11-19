Форвард сборной Франции считает Зидана достойной заменой Дешаму

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал тренера, который сможет заменить Дидье Дешаму в случае его отставки, передает «Советский спорт».

Форвард считает Зинедин Зидан, работавший с мадридским «Реалом», туринским «Ювентусом» и французским «Бордо», может стать достойным наставником национальной команды.

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«Я не знаю, как долго Дешам хочет оставаться в качестве главного тренера сборной Франции. Он заслуживает уважения, которое он заработал. Думаю, Дешам будет работать столько, сколько хочет. Однако я считаю, что Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции. Что касается Дешама, то он проделал потрясающую работу», — поделился мнением спортсмен с ESPN.

Также футболист отметил, что на данный момент перед сборной стоит задача выиграть чемпионат мира и Европы.

«Средний возраст сборной на сегодняшний день составляет 25 лет. У нас молодая команда, но мы стремимся к большим победам. Впереди чемпионат Европы, потом еще один чемпионат мира. Если мы останемся смеренными и продолжим работать, то можем выиграть эти турниры», — заключил Гризманн.

Напомним, что Франция одержала победу на чемпионате мира 2018 года в России. Дешам стал третьим наставником в истории, которому удалось выиграть кубок мира и как игрок, и как тренер.

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