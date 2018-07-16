Глава мирового хоккея поздравил Россию с завершением ЧМ-2018

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высоко оценил организацию чемпионата мира 2018 года в России.

«Я счастлив, что у России получилось организовать по-настоящему особенный, один из лучших чемпионатов мира. Хочу поздравить вас с отличным завершением столь грандиозного события мирового масштаба.

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Ваша страна показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих, но не для меня. Мы уже проводили в России крупные соревнования, и ваше государство никогда не подводило», — цитирует Фазеля газета «Известия».

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.