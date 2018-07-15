Макгрегор встретился с Путиным во время финала ЧМ-2018
Ирландский боец Смешанных боевых искусств (MMA) Конор Макгрегор во время финала чемпионата мира — 2018 встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Советский спорт».
Фотографию в обнимку с российским лидером он выложил на свою страницу в инстаграме.
«Сегодня я посетил финал чемпионата мира как гость российского президента Владимира Путина. Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, мистер Путин. Спасибо вам, примите поздравления с невероятным чемпионатом мира», — написал ирландец.
В финале мундиаля победу одержала сборная Франции, обыграв команду Хорватии со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее сообщалось, что Путин под проливным дождем наградил финалистов ЧМ-2018.
Today I was invited to the World Cup final as a guest of Russian President Vladimir Putin. This man is one of the greatest leaders of our time and I was honored to attend such a landmark event alongside him. Today was an honor for me Mr. Putin. Thank you and congratulations on an amazing World Cup. Россия вперёд!