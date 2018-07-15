Макгрегор встретился с Путиным во время финала ЧМ-2018

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Ирландский боец Смешанных боевых искусств (MMA) Конор Макгрегор во время финала чемпионата мира — 2018 встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Советский спорт».

Фотографию в обнимку с российским лидером он выложил на свою страницу в инстаграме.

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«Сегодня я посетил финал чемпионата мира как гость российского президента Владимира Путина. Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, мистер Путин. Спасибо вам, примите поздравления с невероятным чемпионатом мира», — написал ирландец.

В финале мундиаля победу одержала сборная Франции, обыграв команду Хорватии со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что Путин под проливным дождем наградил финалистов ЧМ-2018.