Экс-президент Франции посетит финал ЧМ-2018

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Бывший президент Франции Николя Саркози прибудет в Россию на финальный матч чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

По информации Le Figaro, Саркози посмотрел по телевизору все матчи национальной команды и теперь решил поддержать ее на стадионе.

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В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.