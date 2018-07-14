Мутко запретили появляться рядом с главой ФИФА
Вице-премьеру России Виталию Мутко запретили появляться рядом с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает «Советский спорт».
По информации «Би-би-си», Мутко признан нежелательным лицом для имиджа ФИФА из-за крупного допингового скандала. Также ему рекомендовали не фотографироваться на матчах чемпионата мира по футболу в России.
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