Игрок сборной Бельгии Азар с детства болеет за Францию

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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что в детстве болел за сборную Франции, сообщает «Советский спорт».

«Мы вместе с братьями всегда больше болели за сборную Франции, чем за Бельгию, потому что мы выросли на поколении французской команды 1998 года», — цитирует Азара The Sun.

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Лидер национальной команды добавил, что в детстве было трудно достать футболку сборной Бельгии, поэтому он ходил в форме французской национальной команды.

Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.