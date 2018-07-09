Два игрока сборной России попали в символическую сборную прорывов ЧМ-2018

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Два футболиста сборной России по футболу оказались в символической команде футболистов, которые удивили своей игрой на чемпионате мира — 2018 по версии ESPN, сообщает «Советский спорт».

Американский канал составил символическую сборную, где оказались нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев.

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Полностью составленная ESPN команда выглядит следующим образом: вратарь: Чо Хён У (Южная Корея); защитники: Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия), Лукас-Франсуа Эрнандес (Франция); полузащитники: Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония); нападающие: Мэтью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

29-летний Дзюба на мундиале провел пять матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. На счету 27-летнего Черышева пять матчей и четыре забитых мяча.

Ранее экс-тренер сборной Хорватии сравнил Дзюбу с «уличным футболистом».