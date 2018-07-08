Смолов: на месте болельщиков испытывал бы в свой адрес то же самое

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Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что понимает реакцию болельщиков на его промах в серии пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, сообщает «Советский спорт».

«Я испытывал бы все то же самое, что у вас есть в мой адрес после вчерашнего матча. Спасибо, что вы нас поддерживали. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России и частью такой великой страны. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам. Дай бог каждому здоровья», — заявил Смолов на встрече с болельщиками в фан-зоне в Москве.

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Четвертьфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, которая прошла в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате мира 2018 года.