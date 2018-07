В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018

Организация Североатлантического договора (НАТО) отметила, что оставшиеся команды на чемпионате мира 2018 года являются членами альянса. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Оставшиеся четыре команды на чемпионате мира — 2018 относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!» — говорится в сообщении альянса в твиттере.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI