В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018

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Организация Североатлантического договора (НАТО) отметила, что оставшиеся команды на чемпионате мира 2018 года являются членами альянса. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Оставшиеся четыре команды на чемпионате мира — 2018 относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!» — говорится в сообщении альянса в твиттере.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.