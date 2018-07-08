В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018
Организация Североатлантического договора (НАТО) отметила, что оставшиеся команды на чемпионате мира 2018 года являются членами альянса. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Оставшиеся четыре команды на чемпионате мира — 2018 относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!» — говорится в сообщении альянса в твиттере.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI— NATO (@NATO) 7 июля 2018 г.