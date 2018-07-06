Путин: в России любят футбол
Президент России Владимир Путин заявил о том, что чемпионат мира — 2018 даст стране импульс для развития спорта, передает «РИА Новости».
Об этом российский лидер заявил на встрече с легендарными футболистами в Кремле.
«Есть еще одна составляющая этого первенства, как и любого первенства мира по футболу: это невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности. В нашей стране, как вы видите, любят футбол», — сказал глава государства.
Реклама
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.
Ранее Путин рассказал о плане использования инфраструктуры ЧМ-2018.