Путин: в России любят футбол

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/11818183/upload-RIAN_5564893.HR-pic905-895x505-30815.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил о том, что чемпионат мира — 2018 даст стране импульс для развития спорта, передает «РИА Новости».

Об этом российский лидер заявил на встрече с легендарными футболистами в Кремле.

«Есть еще одна составляющая этого первенства, как и любого первенства мира по футболу: это невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности. В нашей стране, как вы видите, любят футбол», — сказал глава государства.

Реклама

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.

Ранее Путин рассказал о плане использования инфраструктуры ЧМ-2018.