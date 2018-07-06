Голкипер сборной Бельгии оценил успех российской команды на домашнем ЧМ

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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал успех российской команды на домашнем чемпионате мира по футболу. Слова игрока приводит газета «Известия».

«Я видел несколько матчей России на этом чемпионате мира. Это хорошая команда, которая воспользовалась своим шансом в игре с Испанией.

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Если мы покажем такую же самоотдачу и волю к победе в матче с Бразилией, то шанс победить будет. Тем более у нас в составе много высококлассных футболистов, а тренерский штаб выберет правильную тактику на игру», — сказал Куртуа.

Ранее Куртуа оценил игру бразильской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2018.