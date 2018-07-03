Полиция опровергла информацию о перекрытии Никольской улицы из-за подозрительной сумки

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Полиция опровергла информацию о перекрытии Никольской улицы из-за подозрительного предмета, передает «Москва».

«Информация, размещенная в некоторых СМИ о перекрытии ул. Никольская и проведения спецмероприятий из-за обнаружения подозрительно предмета, не соответствует действительности. Сообщаем, что нарядом полиции при несении службы на указанной улице обнаружена забытая сумка, содержимое которой никакой опасности не представляет», — сказали в пресс-службе столичного управления МВД.

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Как заявили в пресс-службе, находку сдали в дежурную часть территориального отдела полиции.

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Ранее сообщалось, что полиция нашла подозрительный предмет недалеко от Кремля.