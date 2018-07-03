Президент РФПЛ призвал не сравнивать Акинфеева с Яшиным

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин призвал не сравнивать голкипера сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева с легендарным вратарем московского «Динамо» Львом Яшиным, передает «РИА Новости».

«Не надо сравнивать Акинфеева с Яшиным. За то, что он сотворил в матче с испанцами, он заслуживает быть именно Акинфеевым, это наша величина», — заявил Прядкин.

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Сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии послематчевых пенальти. Акинфеев отразил удары полузащитников «красной фурии» Коке и Яго Аспаса.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее болельщики изобразили Акинфеева в образе святого.