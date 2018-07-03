Президент РФПЛ призвал не сравнивать Акинфеева с Яшиным
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин призвал не сравнивать голкипера сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева с легендарным вратарем московского «Динамо» Львом Яшиным, передает «РИА Новости».
«Не надо сравнивать Акинфеева с Яшиным. За то, что он сотворил в матче с испанцами, он заслуживает быть именно Акинфеевым, это наша величина», — заявил Прядкин.
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Сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии послематчевых пенальти. Акинфеев отразил удары полузащитников «красной фурии» Коке и Яго Аспаса.
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