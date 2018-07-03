Россиянки расцеловали южнокорейского журналиста во время прямого эфира
Болельщицы сборной России по футболу дважды поцеловали репортера из Южной Кореи во время прямого включения, сообщает «Советский спорт».
Журналист канала MBN News во время прямого включения из России рассказывал о чемпионате мира — 2018, когда к нему подошли две россиянки и поцеловали в щеку. На первый поцелуй журналист постарался не реагировать, но после второго рассмеялся.
Реклама
Видео появилось на ютуб-странице телеканала.
Ранее обвиненный в домогательствах российский болельщик извинился за свой поступок.