Россиянки расцеловали южнокорейского журналиста во время прямого эфира

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Болельщицы сборной России по футболу дважды поцеловали репортера из Южной Кореи во время прямого включения, сообщает «Советский спорт».

Журналист канала MBN News во время прямого включения из России рассказывал о чемпионате мира — 2018, когда к нему подошли две россиянки и поцеловали в щеку. На первый поцелуй журналист постарался не реагировать, но после второго рассмеялся.

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Видео появилось на ютуб-странице телеканала.

Ранее обвиненный в домогательствах российский болельщик извинился за свой поступок.