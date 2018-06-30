Мбаппе удвоил преимущество французов в матче против Аргентины

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Форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль и удвоил преимущество сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Аргентины, сообщает «Советский спорт».

На 68-й минуте игры «трехцветные» убежали в стремительную контратаку, в которой Мбаппе точным ударом отправил мяч в сетку ворот Франко Армани.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Мбаппе приблизил сборную Франции к 1/4 финала ЧМ-2018.