Мбаппе удвоил преимущество французов в матче против Аргентины
Форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль и удвоил преимущество сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Аргентины, сообщает «Советский спорт».
На 68-й минуте игры «трехцветные» убежали в стремительную контратаку, в которой Мбаппе точным ударом отправил мяч в сетку ворот Франко Армани.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Мбаппе приблизил сборную Франции к 1/4 финала ЧМ-2018.