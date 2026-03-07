Размер шрифта
Общество

Продавец красноярского магазина год воровал технику с работы

Mash: в Красноярске продавец украл из магазина гаджеты на 800 тысяч рублей
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Красноярске полиция задержала 35-летнего продавца магазина техники, который в течение года похищал товары и продавал их прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчина работал в магазине и после каждой смены складывал гаджеты в сумку, выносил на улицу и сбывал случайным прохожим. Часть техники он оставил себе — в том числе большой телевизор, а также подарил украденное подруге.

Когда руководство торговой точки заметило пропажу товаров, подозреваемого задержали, в отношении красноярца возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге из офиса в бизнес-центре похитили более миллиона рублей, неизвестный проник в помещение, отжав металлическую дверь, и взломал сейф с наличными. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, личность грабителя устанавливается.

Ранее в Москве стажер стоматологии украла из сейфа полмиллиона рублей.

 
