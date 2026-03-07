Размер шрифта
Названа дата прощания с актрисой «Склифосовского» и «СашиТани»

С актрисой Ведуновой и ее дочерью Элиной простятся в Саратовской области
С актрисой Екатериной Ведуновой и ее дочерью Элиной простятся в Саратовской области. Дату прощания назвало издание «СтарХит» со ссылкой на близких семьи.

Как рассказали родные, траурная церемония пройдет 9 марта.

«Информация для тех, кто хотел бы проводить Катюшу и Элину: прощание с девочками состоится 9 марта с 11:00 до 12:00. Здание «Ритуал» по адресу: город Балаково, улица Вокзальная, дом 15 (кирпичное красное здание)», — уточнили они.

Екатерина Ведунова много лет служила в Балаковском драматическом театре и Театре МСХТ, сыграла на сцене около шести десятков ролей. Телезрителю знакома по сериалам «СашаТаня», «Универ», «Склифосовский».

Екатерина и Элина попали в ДТП 4 марта. 77-летний водитель автомобиля, где сидели актриса с дочерью, не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Его и его 70-летюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 45-летней Екатерины не стало на месте ДТП, за жизнь 15-летней Элины врачи боролись в больнице, но спасти ее не удалось.

Ранее не стало жены солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Марии.

 
