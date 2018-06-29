Наставник сборной Англии рассказал, чем его не устроил Калининград

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура чемпионата мира — 2018 против Бельгии, передает «РИА Новости».

Игра проходила на стадионе «Калининград Арена» и завершилась победой бельгийцев со счетом 1:0.

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«Мы знаем, что болельщики приехали сюда с удовольствием. Там, где я был, это и местные парки, и стадион, и гостиница, там мне понравилось. Нам не понравилось только проигрывать здесь. Но опыт нахождения в городе просто поразительный», — заявил тренер.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 команда «трех львов» встретится с Колумбия. Игра пройдет 3 июня.

Ранее Саутгейт призвал британские СМИ говорить о гостеприимстве России.