Африка не представлена в плей-офф ЧМ впервые с 1982 года

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Впервые за 32 года ни одна африканская команда не вышла в плей-офф чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что сборная Сенегала проиграла команде Колумбии и стала последней командой из Африки лишившейся шансов на выход в плей-офф.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.\

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов мира путевка в плей-офф определилась количеством желтых карточек.