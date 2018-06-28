Африка не представлена в плей-офф ЧМ впервые с 1982 года
Впервые за 32 года ни одна африканская команда не вышла в плей-офф чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что сборная Сенегала проиграла команде Колумбии и стала последней командой из Африки лишившейся шансов на выход в плей-офф.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.\
Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов мира путевка в плей-офф определилась количеством желтых карточек.