Игрок сборной России Кутепов может продолжить карьеру в европейском топ-клубе

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Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Европы, сообщает «Советский спорт».

По информации Tuttomercatoweb, в приобретении футболиста заинтересованы французский «Лион», английский «Вест Хэм» и немецкий «РБ Лейпциг».

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На чемпионате мира 2018 года, который проходит в России, Кутепов принял участие в трех матчах и отдал одну результативную передачу.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.