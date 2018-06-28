Игрок сборной России Кутепов может продолжить карьеру в европейском топ-клубе
Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Европы, сообщает «Советский спорт».
По информации Tuttomercatoweb, в приобретении футболиста заинтересованы французский «Лион», английский «Вест Хэм» и немецкий «РБ Лейпциг».
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На чемпионате мира 2018 года, который проходит в России, Кутепов принял участие в трех матчах и отдал одну результативную передачу.
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