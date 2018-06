Кейн стал лучшим игроком матча Англия — Панама на ЧМ-2018

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против Панамы, сообщает «Советский спорт».

Форвард записал на свой счет три забитых мяча, которые позволили англичанам разгромить панамцев и выиграть со счетом 6:1.

Реклама

Таким образом, Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров, забив пять мячей в двух поединках.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018.

There was only ever really one contender for @Budweiser #ManoftheMatch in #ENGPAN...



Congrats to @England captain @HKane! pic.twitter.com/1MGlAQE4Yn