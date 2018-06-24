Виктория Боня назвала Месси неприятным человеком
Российская телеведущая Виктория Боня подвергла жесткой критике нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, передает «СЭ».
На вопрос о том, кого бы она выбрала: Месси или Криштиану Роналду, актриса выбрала форварда сборной Португалии.
«Мне кажется, даже по человеческим качествам Роналду — невероятный человек. Я немножко разбираюсь в людях. И мне кажется, что Месси — не настолько приятный человек», — сказала она.
Также Боня отметила, что форвард «Барселоны» может испортить карьеру другому футболисту.
«Я слышала, что в сборной Аргентины есть подковерные игры. Что он может испортить карьеру другому футболисту, так как не хочет, чтобы тот выступал за сборную Аргентины. Это неприятная личность лично для меня», — заявила 38-летняя модель.
Лионель Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе со сборной Аргентины он неудачно стартовал на чемпионате мира — 2018, «альбиселесте» рискуют не выйти из группы.
Ранее сообщалось, что Месси определит состав сборной Аргентины на матч против Нигерии на ЧМ-2018.