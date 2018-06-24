Робби Уильямс признался в любви игроку сборной Германии

Британский певец Робби Уильямс восхитился волевой победой сборной Германии в матче против команды Швеции (2:1) во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

В частности, 44-летнего исполнителя привел в восторг победный мяч полузащитника немцев Тони Крооса, забитый на 95 минуте матча.

Реклама

«Я люблю тебя, Тони Кроос», — написал артист в своем твиттере.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий одиннадцатого игрового дня чемпионата мира.

Ранее Робби Уильямс объяснил свой жест на церемонии открытия ЧМ-2018.