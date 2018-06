Объявлены стартовые составы на матч Бельгия — Тунис на ЧМ-2018

Объявлены стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Бельгией и Тунисом, сообщает «Советский спорт».

Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Ян Вертонген, Томас Менье, Кевин де Брейне, Аксель Витсель, Янник Феррейра-Карраско, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку, Эден Азар.

Тунис: Фарук Бен-Мустафа, Сиам Бен-Юссеф, Яссин Мериа, Дилан Бронн, Али Маалул, Анис Бадри, Фертани Сасси, Элье Скири, Саиф-Эддин Кауи, Фахреддин Бен-Юссеф, Вахби Хазри.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.

Ранее вратарь сборной Бельгии Куртуа выложил фотографию со стадиона «Спартак».

