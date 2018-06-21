Чемпионат мира — 2018 довел пресс-секретаря сборной Ирана до больницы
Член делегации сборной Ирана по футболу на чемпионате мира — 2018 был госпитализирован после матча второго тура мундиаля против команды Испании, сообщает ТАСС.
Как проинформировали в пресс-службе «персидских леопардов», речь идет о пресс-секретаре команды Мохсене Могамедкиа.
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Отмечается, что Могамедкиа стало плохо в концовке матча против Испании. Он был срочно доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь и проведено обследование. Сейчас пресс-секретарь выписан из медицинского учреждения.
Сборная Ирана проиграла «красной фурии» со счетом 0:1, практически лишившись шансов на выход в плей-офф мирового первенства.
Ранее сообщалось, что в Иране женщин впервые с 1979 года допустили на футбольный стадион.