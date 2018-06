Черышев стал лучшим игроком матча Россия — Египет на ЧМ-2018

Полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, сообщает «Советский спорт».

Хавбек отличился забитым мячом на 59-й минуте встречи, который предопределил исход поединка.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее сборная России обыграла Египет в матче группового этапа ЧМ-2018.

For the second time in this #WorldCup, the @Budweiser #ManoftheMatch is @TeamRussia's @Cheryshev! #RUSEGY pic.twitter.com/0aehGEBzqB