В Германии был атакован автомобиль Гюндогана

В Германии был атакован автомобиль полузащитника сборной Германии и английского «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, сообщает «Советский спорт».

По информации Bild, на данный момент нет информации о нападавших и предполагаемых мотивах преступления.

В мае Гюндоган и хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Exclusive: Rioters in Germany destroyed the car of @IlkayGuendogan. Was it because of the photo with Erdogan, president of Turkey? @BILD_Sport @BILD_National11 @SPORTBILD @ManCity pic.twitter.com/SCHHmHpv6O