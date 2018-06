ФИФА выбрала момент пятого дня чемпионата мира — 2018

Международная федерация футбола (ФИФА) признала второй гол форварда сборной Англии Гарри Кейна в матче против команды Туниса моментом пятого игрового дня чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась победой английской команды со счетом 2:1.

Дублем отметился Кейн. У Туниса с пенальти мяч забил Фержани Сасси.

Ранее британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии по футболу за победу над Тунисом на чемпионате мира — 2018.

Moment of the Day

When @England's Harry Kane netted an injury-time winner on his #WorldCup debut



Highlights https://t.co/LOdKDX2Cwn

TV listings https://t.co/xliHcxWvEO pic.twitter.com/wafiZ8XmEz