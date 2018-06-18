Британские СМИ говорят о готовящемся «фестивале насилия» на ЧМ-2018

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Российские футбольные фанаты пообещали английским болельщикам, которые приехали на чемпионат мира — 2018, устроить «фестиваль насилия», сообщает «Советский спорт».

Как утверждает британское издание Daily Star, российские хулиганы планируют отправиться в Волгоград, где сборная Англии 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате мира — 2018 с командой Туниса.

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В качестве подтверждения о готовящихся атаках издание приводит слова ультрас, которые обещают насильственные действия против англичан.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка Тунис — Англия.

Ранее британские ученые связали домашнее насилие с матчами сборной Англии.