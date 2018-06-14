Президент РФС о победе сборной России: не стоит обольщаться

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев высказал мнение об организации чемпионата мира по футболу — 2018 в России, сообщает ТАСС.

«Россия полностью готова к чемпионату мира: мы подняли высокую планку в плане организации. Хотелось бы поздравить всю страну с началом этого события», — сказал Алаев.

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Также государственный деятель поблагодарил российских футболистов за то, что они вышли с хорошими настроем и мобильностью и были настроены на победу.

«Всего лишь сделан первый шаг, обольщаться не стоит — это всего лишь три очка, неважно какая победа», — добавил Алаев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбления сборной России по футболу.