Подачу Ли Кан-Ина в центре штрафной снимает высоко выпрыгнувший Сейду. «Париж» подбирает мяч, и в итоге издали бьет Кан-Ин — выше и в стороне от ворот.
Блокируют удар Жоау Невеша, но это приводит к угловому.
Маркиньос в подкате выбивает мяч из-под ноги у Калимуэндо, не давая ему пробить уже из штрафной.
ГОООООООООООООООООЛ! Брэдли Баркола — 1:0! Привез в центре поля Ву, завозившись с мячом. Дембеле выбил на партнера, и «ПСЖ» побежал три в два. Случилась передача налево от Невеша, а получивший мяч Баркола красиво пробил из-под защитника в дальний угол под самую штангу!
Ух! Атака «Ренна» после аута закончилась ударом Калимуэндо «ножницами» — неточно.
Еще один неприятный штрафной справа заработал «Ренн». Гуири снова подал. И вроде подача неплохая, но в этой зоне никого не было. Мяч перелетел всю штрафную, там Трюффер подал с другого фланга, Ассиньон принял на грудь, но дальше сразу выбили защитники «ПСЖ».
Снова небольшой отрезок владения «Ренна». Даже попытка удара случилась, но мимо ворот.
Баркола шикарно продрался слева по лицевой и сделал пас в центр вратарской, где Кан-Ин поставил ногу, от которой мяч взлетел вверх, вонзился в перекладину и отскочил почти на линию ворот, но в поле. А дальше защитники вынесли!
Классный пас в правый фланг атаки от Ли Кан-Ина на ход Дембеле вскрыл оборону «Ренна». Вингер прорвался к воротам и пробил... в сетку с внешней стороны!
Блас обокрал завозившегося с мячом на своей половине поля Беральдо, прошел по правому флангу, затем развернулся, сместился в центр и пробил в дальний угол — Сафонов распластался в прыжке, но мяч прошел далековато от ворот.
После небольшой передышки «ПСЖ» снова в позиционных атаках, и едва в свои ворота не срезают гости.
«Ренн» заработал угловой, Блас его подал, но снова не пришлось российскому голкиперу вступать в игру. И до удара не дошло.
Гуири подал штрафной с правого полуфланга, но и подача не получилась, и фол в атаке во время нее случился. Без работы пока Сафонов совсем.
У «Ренна» пока совсем не получается атаковать.
Все классно сделал Дембеле, обыграв нескольких защитников, но удар не получился, и Манданда поймал в прыжке.
Был офсайд. ГОЛ ОТМЕНЕН!
Действительно VAR проверяет эпизод на офсайд.
ГООООООООООООООООООЛ! Маркиньос — 0:1! Разыграли парижане угловой и вывели на удар Хакими, но удар не получился. Однако атака продолжилась, и на пас во вратарскую откликнулся капитан Маркиньос, расстрелявший ворота в упор! Вот только возможен офсайд.
Руис открылся слева в штрафной и получил своевременный проникающий пас от Дембеле, но удар заблокировали.
Поеееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Хаким Бен Эль-Хаджем во главе.
А вот стартовый состав «Ренна» от Жюльена Стефана: Манданда — Эстигор, Ву, Сейду — Ассиньон, Сантамария, Матусива, Трюффер — Блас, Калимуэндо, Гуири.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выставил с первых минут: Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Бералдо — Заир-Эмери, Фабиан Руис, Жоау Невеш — Дембеле, Баркола, Ли Кан-Ин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» встречается в «Ренном». Российский голкипер Матвей Сафонов снова выходит в стартовом составе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.