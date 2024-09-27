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Спорт

Сафонов снова в старте: «ПСЖ» принимает «Ренн» в Лиге 1. LIVE

Футбол. Лига 1. «ПСЖ» — «Ренн». ОНЛАЙН

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Sarah Meyssonnier/REUTERS
В матче шестого тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» с российским голкипером Матвеем Сафоновым принимает «Ренн». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Франция — Лига 1. 6-й тур
1-й тайм
27 сентября 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
30' Баркола
1 : 0
Ренн
Ренн, Франция
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм

30' Баркола

31' Сантамария

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
34'

Подачу Ли Кан-Ина в центре штрафной снимает высоко выпрыгнувший Сейду. «Париж» подбирает мяч, и в итоге издали бьет Кан-Ин — выше и в стороне от ворот.

33'

Блокируют удар Жоау Невеша, но это приводит к угловому.

31'

Маркиньос в подкате выбивает мяч из-под ноги у Калимуэндо, не давая ему пробить уже из штрафной.

30'

ГОООООООООООООООООЛ! Брэдли Баркола — 1:0! Привез в центре поля Ву, завозившись с мячом. Дембеле выбил на партнера, и «ПСЖ» побежал три в два. Случилась передача налево от Невеша, а получивший мяч Баркола красиво пробил из-под защитника в дальний угол под самую штангу!

27'

Ух! Атака «Ренна» после аута закончилась ударом Калимуэндо «ножницами» — неточно.

26'

Еще один неприятный штрафной справа заработал «Ренн». Гуири снова подал. И вроде подача неплохая, но в этой зоне никого не было. Мяч перелетел всю штрафную, там Трюффер подал с другого фланга, Ассиньон принял на грудь, но дальше сразу выбили защитники «ПСЖ».

23'

Снова небольшой отрезок владения «Ренна». Даже попытка удара случилась, но мимо ворот.

20'

Баркола шикарно продрался слева по лицевой и сделал пас в центр вратарской, где Кан-Ин поставил ногу, от которой мяч взлетел вверх, вонзился в перекладину и отскочил почти на линию ворот, но в поле. А дальше защитники вынесли!

18'

Классный пас в правый фланг атаки от Ли Кан-Ина на ход Дембеле вскрыл оборону «Ренна». Вингер прорвался к воротам и пробил... в сетку с внешней стороны!

16'

Блас обокрал завозившегося с мячом на своей половине поля Беральдо, прошел по правому флангу, затем развернулся, сместился в центр и пробил в дальний угол — Сафонов распластался в прыжке, но мяч прошел далековато от ворот.

14'

После небольшой передышки «ПСЖ» снова в позиционных атаках, и едва в свои ворота не срезают гости.

11'

«Ренн» заработал угловой, Блас его подал, но снова не пришлось российскому голкиперу вступать в игру. И до удара не дошло.

10'

Гуири подал штрафной с правого полуфланга, но и подача не получилась, и фол в атаке во время нее случился. Без работы пока Сафонов совсем.

8'

У «Ренна» пока совсем не получается атаковать.

6'

Все классно сделал Дембеле, обыграв нескольких защитников, но удар не получился, и Манданда поймал в прыжке.

5'

Был офсайд. ГОЛ ОТМЕНЕН!

5'

Действительно VAR проверяет эпизод на офсайд.

4'

ГООООООООООООООООООЛ! Маркиньос — 0:1! Разыграли парижане угловой и вывели на удар Хакими, но удар не получился. Однако атака продолжилась, и на пас во вратарскую откликнулся капитан Маркиньос, расстрелявший ворота в упор! Вот только возможен офсайд.

3'

Руис открылся слева в штрафной и получил своевременный проникающий пас от Дембеле, но удар заблокировали.

1'

Поеееееееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Хаким Бен Эль-Хаджем во главе.

21:55

А вот стартовый состав «Ренна» от Жюльена Стефана: Манданда — Эстигор, Ву, Сейду — Ассиньон, Сантамария, Матусива, Трюффер — Блас, Калимуэндо, Гуири.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выставил с первых минут: Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Бералдо — Заир-Эмери, Фабиан Руис, Жоау Невеш — Дембеле, Баркола, Ли Кан-Ин.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» встречается в «Ренном». Российский голкипер Матвей Сафонов снова выходит в стартовом составе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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