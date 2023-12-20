Косторная в образе ангела и грустный клоун Семененко: самые яркие фото чемпионата России

В первый день соревнований выступили представители танцев на льду, спортивные пары и мужчины-одиночники.

В танцах лидерство захватили участники Игр в Пекине — 2022 Александра Степанова и Иван Букин.

Среди спортивных пар лучшими по итогам короткой программы стали чемпионы мира, России и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Алена Косторная в паре с супругом Георгием Куницей упала на предпоследнее место и расплакалась после проката.

В соревнованиях мужчин лидерство захватил Владислав Дикиджи, который стал одним из всего двух одиночников, не получивших минусы за элементы.

Лучшие фотографии с первого дня чемпионата — в галерее «Газеты.Ru».