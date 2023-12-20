22 декабря 2023, 13:17
Фото
Косторная в образе ангела и грустный клоун Семененко: самые яркие фото чемпионата России
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Алена Косторная и Георгий Куница во время выступления, 21 декабря 2023 года
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд во время выступления, 21 декабря 2023 года
Александра Степанова и Иван Букин во время выступления, 21 декабря 2023 года
Владислав Дикиджи выступает с короткой программой в мужском одиночном катании на Чемпионате России в Челябинске, 21 декабря 2023 года
Ксения Краусова и Даниил Корочкин во время выступления, 21 декабря 2023 года
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во время выступления, 21 декабря 2023 года
Евгений Семененко во время выступления, 21 декабря 2023 года
Федор Зонов во время выступления, 21 декабря 2023 года
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко во время выступления, 21 декабря 2023 года
Глеб Лутфуллин во время выступления, 21 декабря 2023 года
Полина Усова и Михаил Антонов во время выступления, 21 декабря 2023 года
Дарья Савкина и Александр Вахнов во время выступления, 21 декабря 2023 года
Алексей Ерохов снимается с соревнований, 21 декабря 2023 года
Марк Кондратюк во время выступления, 21 декабря 2023 года
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук во время выступления, 21 декабря 2023 года
Майя Шегай и Игорь Шамшуров во время выступления, 21 декабря 2023 года
Андрей Мозалев во время выступления, 21 декабря 2023 года
Ксения Краусова и Даниил Корочкин во время выступления, 21 декабря 2023 года
Ирина Хавронина и Девид Нарижный во время выступления, 21 декабря 2023 года
Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года
Алёна Косторная и Георгий Куница выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, 21 декабря 2023 года
В первый день соревнований выступили представители танцев на льду, спортивные пары и мужчины-одиночники.
В танцах лидерство захватили участники Игр в Пекине — 2022 Александра Степанова и Иван Букин.
Среди спортивных пар лучшими по итогам короткой программы стали чемпионы мира, России и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Алена Косторная в паре с супругом Георгием Куницей упала на предпоследнее место и расплакалась после проката.
В соревнованиях мужчин лидерство захватил Владислав Дикиджи, который стал одним из всего двух одиночников, не получивших минусы за элементы.
Лучшие фотографии с первого дня чемпионата — в галерее «Газеты.Ru».