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Умер «Пухляш» из клипа Little Big

Актер Красилов из клипа Little Big умер от сердечного приступа в 29 лет

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов найден мертвым в своей квартире в Москве. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Артисту было всего 29 лет.

Красилов получил известность как «танцующий Пухляш» из клипа Uno группы LittleBig. Позже он снялся еще в двух видео группы — Tacos и Sex Machine. В последнем обыгрывается непопадание Little Big на «Евровидение» (в 2020 году международный песенный конкурс был отменен из-за пандемии).

В 2017 году выпускник актерского факультета Алтайского государственного института культуры принял участие в «Танцах на ТНТ». Получив известность, Красилов стал сниматься в телепроектах: на его счету роли в фильмах и сериалах «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Люби их всех», «Толя-робот» и других. Также он был частым гостем шоу «Бар в большом городе» на YouTube.

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