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Юный вождь: как Сталин выглядел в молодости

145 лет назад в Гори родился Иосиф Сталин

Иосиф Джугашвили, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, родился в семье склонного к пьянству сапожника Виссариона и поденщицы Екатерины. Он был их третьим ребенком, но старшие братья умерли в младенчестве. Виссарион, находясь под воздействием алкоголя, нередко бил жену и сына. Друг, а впоследствии противник Сталина, сторонник независимой Грузии Иосиф Иремашвили писал в своих мемуарах, что перенесенные в детстве унижения сделали юного Сосо «суровым, жестоким и бессердечным, как и его отец». По словам Иремашвили, учившегося со Сталиным в Горийском духовном училище и в Тифлисской духовной семинарии, уже тогда его другу были присущи злопамятность, коварство, честолюбие и властолюбие.

Британский историк Саймон Сибаг Монтефиори обнаружил в архивах Тбилиси и Москвы свидетельства причастности молодого Сталина к бандитским ограблениям. В своей книге Young Stalin («Молодой Сталин») он описал вооруженное нападение на центральной площади Тифлиса на кареты госбанка, организованное Джугашвили в июне 1907-го. Тогда было похищено 250 тысяч рублей, большую часть из которых переправили Ленину за границу.

Летом 1906 года Сталин заключил первый брак — с Като Сванидзе. Через 16 месяцев она умрет от тифа, и он будет переживать потерю крайне тяжело. Со ссылкой на свидетельства очевидцев британский историк утверждает, что, когда гроб с Като опускали в могилу, Сталин тоже прыгнул в яму.

Дальше началась череда коротких романов. С большинством из этих женщин «вождь народов» знакомился и жил в ссылках, некоторые родили от него детей.

Как выглядел семинарист, грабитель, ловелас и революционер в молодости — в галерее «Газеты.Ru».

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