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От модели до главреда «Hello!»: Светлане Бондарчук — 55

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук отмечает 55-летие

Светлана Бондарчук родилась 17 декабря 1968 года в Москве. После школы будущая модель, телеведущая и светская львица поступила на библиотечный факультет Московского государственного института культуры. Параллельно попала на кастинг конкурса «Burda Moden», который впоследствии выиграла. На участии в отборе настояла бабушка — чтобы внучка приобрела уверенность в себе. Светлана стеснялась своего высокого роста в 177 см при весе 55 кг.

«Для меня мама всегда была эталоном красоты и отличного вкуса. Она воспитывалась в советской действительности, где любой товар был дефицитом. Но тем не менее у нее в шкафу хранились блестящие водолазки, красивые платья и туфли на платформе», — признавалась Светлана.

В начале 90-х ее, уже популярную модель, пригласили на телевидение. Она работала телеведущей на телеканале «Домашний» в программах «Модная прививка» и «Одень свою подругу», а также вела конкурс «Ты — супермодель» на СТС.

С 2006 по 2020 год была главным редактором журнала «Hello!». Снималась в кино: получала эпизодические роли в фильмах «Жара» (2006) и «Любовь с акцентом» (2012).

Первый муж — кинорежиссер, телеведущий Федор Бондарчук. Официально Светлана никогда не брала фамилию супруга. По паспорту она до сих пор Рудская. Пара поженилась в 1991 году. Тогда же родился их сын Сергей, а спустя 8 лет — дочь Варвара. В 2016 году супруги развелись. В 2020-м Светлана вышла замуж во второй раз за 49-летнего дизайнера Сергея Харченко.

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