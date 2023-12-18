Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Подружка Бэтмена, Кеннеди и Тома Круза: Кэти Холмс — 45

Актрисе Кэти Холмс исполнилось 45 лет

Кэти Холмс родилась в 1978 году в городе Толидо штата Огайо. Семья Кэти была очень религиозной — в детстве Холмс ходила в католическую академию для девочек.

Родители, впрочем, не стали ограничивать ее в выборе профессии — в 14 лет Кэти решила попробовать себя в модельном бизнесе. Через два года она стала участницей конкурса Международной ассоциации модельного бизнеса и таланта, после которого подписала контракт с актерским агентством.

Ее дебютом в кино стала роль в фильме Энга Ли «Ледяной ветер». После него Холмс предложили сыграть одну из главных партий в «Баффи — истребительнице вампиров», но девушке пришлось отказать из-за учебы. Популярность Кэти принесла роль уже в другом сериале — «Бухте Доусона», где девушка сыграла одну из главных героинь.

Параллельно со съемками в «Бухте» Холмс продолжала сниматься и в большом кино. Она сыграла в «Непристойном поведении», «Экстази», «Убить миссис Тингл», «Вундеркинде», «Даре» и «Телефонной будке». За 27 лет актерской карьеры Кэти Холмс примерила на себя много образов — от подружки Бэтмена Рэйчел Доуз, за которую актриса получила номинацию на «Золотую малину», до роли Жаклин Кеннеди в историческом мини-сериале.

В 2015-м Холмс начала еще и режиссерскую карьеру. На ее счету пока пять фильмов, и практически во всех из них Кэти играет главные или ключевые роли.

О личной жизни Холмс сейчас ничего неизвестно. После развода с Томом Крузом в 2012-м Кэти встречалась с актером и стендапером Джейми Фоксом, шеф-поваром Эмилио Витоло и музыкантом Бобби Вутеном III. Второй раз замуж актриса так и не вышла.

Картина дня
У Залужного и его помощника нашли прослушку. За ними могли следить спецслужбы Украины
Залужный рассказал, что прослушку нашли в нескольких местах, где он работает
Сальдо считает, что Каховскую ГЭС можно восстановить. Военная операция на Украине, день 663-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 663-й день
В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в России вводить ограничения из-за коронавируса
Актер, сыгравший соседа Букиных в «Счастливы вместе» рассказал, почему не снимался в продолжении сериала
Бойцы ЦАХАЛ нашли в доме участника ХАМАС крупную сумму в долларах
Деми Ловато помолвилась с бойфрендом
На Украине собрались ограничить в правах уклонистов
Новости и материалы
Остеопат рассказал, как выбрать матрас и подушку для крепкого сна
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, на что идет ради нее муж-футболист
Кадыров рассказал о «птичках», выслеживающих солдат ВСУ
Замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту
Стало известно, насколько вырос экспорт российского зерна
Терапия психоделиками избавила большинство участников эксперимента от депрессии
CANCER: грибной психоделик избавил пациентов с раком от депрессии
В России оценили намерение ЕС лишить Венгрию права голоса из-за Украины
На музыканта Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков
Роспотребнадзор оценил вероятность пандемии микоплазменной инфекции в РФ
Неизвестные в Испании похитили фигурку младенца Иисуса ради выкупа
Ожирение способно повысить риск развития опасного онкологического заболевания
EClinicalMedicine: ожирение может повышать риск развития рака поджелудочной
Пожилую американку арестовали после того, как она раскритиковала мэра своего города
Байден разочарован своим низким рейтингом
Путин поздравил работников и ветеранов ФСТЭК с 50-летием создания службы
Отправленная открытка прибыла в пункт назначения спустя 42 года
В России представили отечественный смартфон
Мадридский «Реал» интересуется игроком «Зенита»
Шольц заболел ковидом
Все новости
В Кремле рассказали о мерах по урегулированию ситуации с яйцами
Российский депутат заявил, что запрет абортов в частных клиниках не повлияет на демографию
Общественник, выступивший против супергероев, разрешил приглашать на детские праздники Тарзана
В России введут лимит на денежные переводы. Кого он затронет
Правительство одобрило лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета
ЕЭК разрешил России завозить яйца без пошлин
Евросоюз пригрозил Венгрии лишением голоса за отказ поддержать Украину
Юный вождь: как Сталин выглядел в молодости
В Латвии намерены депортировать более 1 тыс. граждан РФ
В Петербурге ищут мужчину, залившего дверь военкора монтажной пеной
Елка с Асмус, «Корова на льду» Авербуха, сказка в Кремле: куда сходить с детьми в Москве
Новогодние шоу, на которые можно сходить всей семьей в Москве
«Наша работа — стресс». Интервью с актрисой Ангелиной Стречиной
Актриса Стречина заявила о желании сняться во французском кино
«Почти нулевой КПД»: глава разведки Украины оценил принудительную мобилизацию в ВСУ
Буданов назвал нулевым КПД от насильно мобилизованных украинцев
«Не потерявший себя эмигрант»: умер советский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани
В 89 лет умер грузинский кинорежиссер и поэт Отар Иоселиани
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами