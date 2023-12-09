Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Прервать серию неудач: «Спартак» принимает «Крылья Советов» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 18-й тур. «Спартак» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов», которым проиграл три последних матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
09 декабря 14:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 18-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
«Киев получает только самое необходимое»: в США объяснили, почему меньше помогают ВСУ
MWM: в США отказываются помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники
Трудности с мобилизацией и удар по объекту в Херсоне. Военная операция на Украине, день 654-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 654-й день
«Гонка что надо»: в Белом доме оценили участие Путина в выборах
В Белом доме высказались об участии Путина в выборах: «будет гонка что надо»
В штабе Народного фронта идет заседание по выдвижению Путина на выборы
Объявление о кастинге в Перми для нового сезона сериала «Слово пацана» оказалось фейком
Синоптик рассказал о снеге в Москве в ближайшие дни
В Турции заявили, что для вступления Швеции в НАТО нужна независимость Палестины
Новости и материалы
Спикер парламента ДНР заявил, что нарушил все протоколы на встрече с Путиным
Французские фермеры распыляли навоз на здания, требуя поддержки со стороны государства
В Париже осудили шестерых причастных к убийству учителя
Большинство жителей Германии оказались недовольны канцлером Шольцем
«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в новогодней форме
Байден рассказывал об инфраструктуре США и запутался в цифрах
ВСУ сбросили с дронов три взрывных устройства на российский регион
В Петербурге арестован серийный угонщик Kia и Hyundai
Продюсер Рудченко раскритиковал музыкальный дебют дочери Джигана
Боец ВСУ заявил о подстерегающих у паспортных столов сотрудниках военкоматов
Медведев предложил свой вариант финала сериала «Слуга народа»
На мать, которая наказывала детей пытками огнем, возбудили уголовное дело
Аналитики спрогнозировали новый уровень ключевой ставки ЦБ
Против отца стрелявшей в Брянске восьмиклассницы возбудили новое уголовное дело
Четыре европейские ассоциации лишились членства в Международной федерации бокса
Стало известно, о чем граждане РФ просят Путина в преддверии «Итогов года»
Украина выступит с обращением к Евросоюзу и институтам о вступлении в ЕС
Пригожин похвалил Лободу за новую песню на русском языке
Все новости
Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать помощь Украине
СК РФ призвал проверить деятельность историка моды Александра Васильева
FT узнала о рисках срыва доставок из-за проблем в Суэцком и Панамском каналах
В Киеве затопило метро. Советник Кличко обвинил Януковича
В Киеве закрыли шесть станций метро из-за подтопления тоннеля
«Одного таланта недостаточно, чтобы поступить»: оперная певица — о творческих вузах
Вокалистка Кирпу заявила, что поступление в творческий вуз зависит от везения
«Метлы вместо танков»: бригаде ФРГ в Литве не хватит оружия для сдерживания России
Welt: план Писториуса по сдерживанию РФ с помощью военных в Литве несостоятелен
«Секс-символ 80-х»: Ким Бейсингер — 70
«Законченный маньяк, патологический»: кто обезглавил британских инженеров в Чечне
Военный историк Норин — о массовых кражах людей и убийствах пленников в «независимой Ичкерии»
«20 рублей за 1 яйцо»: В России стали продавать яйца поштучно
Генпрокуратура сообщила о подорожании яиц более чем на 40%
Король ящериц с высоким IQ: 10 необычных фактов о Джиме Моррисоне
80 лет назад родился лидер группы The Doors Джим Моррисон
Финляндия не стала выдавать Украине экс-командира «Русича». Суд считает, что там его будут пытать
Финский суд освободил экс-командира ДШРГ «Русич» Яна Петровского
«Абсолютно спонтанно»: Путин объявил об участии в выборах
Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборы президента России в 2024 году
В Брянске задержали отца устроившей стрельбу школьницы. Ему грозит два года колонии
Полиция задержала отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами