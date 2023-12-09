Спорт
Прервать серию неудач: «Спартак» принимает «Крылья Советов» в РПЛ. LIVE
Владимир Астапкович/РИА «Новости»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов», которым проиграл три последних матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
09 декабря 14:00
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия
13:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 18-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.